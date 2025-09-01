https://ria.ru/20250901/erdogan-2038796629.html
Эрдоган ожидает Путина с визитом в Турции
Эрдоган ожидает Путина с визитом в Турции - РИА Новости, 01.09.2025
Эрдоган ожидает Путина с визитом в Турции
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с российским лидером Владимиром Путиным на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Китае заявил,... РИА Новости, 01.09.2025
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с российским лидером Владимиром Путиным на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Китае заявил, что ожидает его с визитом в Турции, предложение об этом остаётся в силе."Господин президент, ожидаю увидеть вас с визитом в Турции. Наше предложение остается в силе", - сказал турецкий лидер на встрече.
Эрдоган ожидает Путина с визитом в Турции
Эрдоган на встрече с Путиным заявил, что ожидает его с визитом в Турции