На Западе сделали заявление после фотографии Путина, Моди и Си Цзиньпина
Дизен: фото Путина с Моди и Си Цзиньпином говорит о наступлении многополярности
© Фото : Narendra Modi/XПрезидент России Владимир Путин, премьер-министр Индии Нарендра Моди и председатель КНР Си Цзиньпин на полях саммита ШОС
© Фото : Narendra Modi/X
Президент России Владимир Путин, премьер-министр Индии Нарендра Моди и председатель КНР Си Цзиньпин на полях саммита ШОС
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Фотография главы России Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином и премьером Индии Нарендрой Моди говорит о наступлении многополярности, написал в соцсети X профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.
"Многополярность уже наступила — игнорируйте ее на свой страх и риск. Правило № 1: Экономическое принуждение и запугивание приводят к разобщению, поскольку всегда есть альтернативы. Создается новая международная экономическая архитектура", — говорится в публикации.
В понедельник началась официальная программа саммита ШОС. Накануне в Тяньцзине состоялся прием от имени председателя КНР Си Цзиньпина в честь гостей форума.
Российский президент за этот период провел несколько встреч с другими главами делегаций.
"Многополярность уже наступила — игнорируйте ее на свой страх и риск. Правило № 1: Экономическое принуждение и запугивание приводят к разобщению, поскольку всегда есть альтернативы. Создается новая международная экономическая архитектура", — говорится в публикации.
В понедельник началась официальная программа саммита ШОС. Накануне в Тяньцзине состоялся прием от имени председателя КНР Си Цзиньпина в честь гостей форума.
Российский президент за этот период провел несколько встреч с другими главами делегаций.