Рейтинг@Mail.ru
На Западе сделали заявление после фотографии Путина, Моди и Си Цзиньпина - РИА Новости, 01.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:45 01.09.2025 (обновлено: 15:21 01.09.2025)
https://ria.ru/20250901/dizen-2038809953.html
На Западе сделали заявление после фотографии Путина, Моди и Си Цзиньпина
На Западе сделали заявление после фотографии Путина, Моди и Си Цзиньпина - РИА Новости, 01.09.2025
На Западе сделали заявление после фотографии Путина, Моди и Си Цзиньпина
Фотография главы России Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином и премьером Индии Нарендрой Моди говорит о наступлении многополярности, написал в... РИА Новости, 01.09.2025
2025-09-01T11:45:00+03:00
2025-09-01T15:21:00+03:00
в мире
китай
си цзиньпин
владимир путин
нарендра моди
россия
индия
шос
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038805609_0:110:2048:1262_1920x0_80_0_0_fd684c3c28a5583e58f71eea54759763.jpg
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Фотография главы России Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином и премьером Индии Нарендрой Моди говорит о наступлении многополярности, написал в соцсети X профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен. "Многополярность уже наступила — игнорируйте ее на свой страх и риск. Правило № 1: Экономическое принуждение и запугивание приводят к разобщению, поскольку всегда есть альтернативы. Создается новая международная экономическая архитектура", — говорится в публикации. В понедельник началась официальная программа саммита ШОС. Накануне в Тяньцзине состоялся прием от имени председателя КНР Си Цзиньпина в честь гостей форума. Российский президент за этот период провел несколько встреч с другими главами делегаций.
https://ria.ru/20250901/filippo-2038801373.html
китай
россия
индия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038805609_0:110:2048:1646_1920x0_80_0_0_d8b66c9d79b1198973a85575012f533a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, си цзиньпин, владимир путин, нарендра моди, россия, индия, шос
В мире, Китай, Си Цзиньпин, Владимир Путин, Нарендра Моди, Россия, Индия, ШОС
На Западе сделали заявление после фотографии Путина, Моди и Си Цзиньпина

Дизен: фото Путина с Моди и Си Цзиньпином говорит о наступлении многополярности

© Фото : Narendra Modi/XПрезидент России Владимир Путин, премьер-министр Индии Нарендра Моди и председатель КНР Си Цзиньпин на полях саммита ШОС
Президент России Владимир Путин, премьер-министр Индии Нарендра Моди и председатель КНР Си Цзиньпин на полях саммита ШОС - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
© Фото : Narendra Modi/X
Президент России Владимир Путин, премьер-министр Индии Нарендра Моди и председатель КНР Си Цзиньпин на полях саммита ШОС
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Фотография главы России Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином и премьером Индии Нарендрой Моди говорит о наступлении многополярности, написал в соцсети X профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

"Многополярность уже наступила — игнорируйте ее на свой страх и риск. Правило № 1: Экономическое принуждение и запугивание приводят к разобщению, поскольку всегда есть альтернативы. Создается новая международная экономическая архитектура", — говорится в публикации.

В понедельник началась официальная программа саммита ШОС. Накануне в Тяньцзине состоялся прием от имени председателя КНР Си Цзиньпина в честь гостей форума.

Российский президент за этот период провел несколько встреч с другими главами делегаций.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
Во Франции возмутились решением фон дер Ляйен в отношении ЕС и России
11:05
 
В миреКитайСи ЦзиньпинВладимир ПутинНарендра МодиРоссияИндияШОС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала