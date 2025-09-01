https://ria.ru/20250901/dizen-2038809953.html

На Западе сделали заявление после фотографии Путина, Моди и Си Цзиньпина

На Западе сделали заявление после фотографии Путина, Моди и Си Цзиньпина

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Фотография главы России Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином и премьером Индии Нарендрой Моди говорит о наступлении многополярности, написал в соцсети X профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен. "Многополярность уже наступила — игнорируйте ее на свой страх и риск. Правило № 1: Экономическое принуждение и запугивание приводят к разобщению, поскольку всегда есть альтернативы. Создается новая международная экономическая архитектура", — говорится в публикации. В понедельник началась официальная программа саммита ШОС. Накануне в Тяньцзине состоялся прием от имени председателя КНР Си Цзиньпина в честь гостей форума. Российский президент за этот период провел несколько встреч с другими главами делегаций.

