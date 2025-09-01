Рейтинг@Mail.ru
Делегаты России и Турции обнялись перед переговорами Путина и Эрдогана - РИА Новости, 01.09.2025
11:09 01.09.2025
Делегаты России и Турции обнялись перед переговорами Путина и Эрдогана
Делегаты России и Турции обнялись перед переговорами Путина и Эрдогана - РИА Новости, 01.09.2025
Делегаты России и Турции обнялись перед переговорами Путина и Эрдогана
Российская и турецкая делегации перед встречей президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в китайском Тяньцзине тепло приветствовали друг друга,... РИА Новости, 01.09.2025
2025-09-01T11:09:00+03:00
2025-09-01T11:09:00+03:00
в мире
турция
россия
реджеп тайип эрдоган
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
владимир путин
саммит шос в китае в 2025 году
ТЯНЬЦЗИНЬ, 1 сен - РИА Новости. Российская и турецкая делегации перед встречей президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в китайском Тяньцзине тепло приветствовали друг друга, обнимались и пожимали друг другу руки. Так, один из членов делегации, глава "Росатома" Алексей Лихачев пожал руки членам турецкой делегации, а кого-то даже крепко обнял. В хорошем настроении был и министр энергетики Сергей Цивилев, он крепко пожал руку министру энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслану Байрактару и тоже обнял его. Видео встречи российской и турецкой делегации перед встречей Путина и Эрдогана распространила пресс-служба Кремля.
турция
россия
в мире, турция, россия, реджеп тайип эрдоган, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", владимир путин, саммит шос в китае в 2025 году
В мире, Турция, Россия, Реджеп Тайип Эрдоган, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Владимир Путин, Саммит ШОС в Китае в 2025 году
Делегаты России и Турции обнялись перед переговорами Путина и Эрдогана

Делегаты РФ и Турции обнялись перед переговорами Путина и Эрдогана в Тяньцзине

ТЯНЬЦЗИНЬ, 1 сен - РИА Новости. Российская и турецкая делегации перед встречей президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в китайском Тяньцзине тепло приветствовали друг друга, обнимались и пожимали друг другу руки.
Так, один из членов делегации, глава "Росатома" Алексей Лихачев пожал руки членам турецкой делегации, а кого-то даже крепко обнял. В хорошем настроении был и министр энергетики Сергей Цивилев, он крепко пожал руку министру энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслану Байрактару и тоже обнял его.
Видео встречи российской и турецкой делегации перед встречей Путина и Эрдогана распространила пресс-служба Кремля.
Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита ШОС в Тяньцзине - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
Эрдоган отметил успешное развитие отношений России и Турции
11:08
 
В миреТурцияРоссияРеджеп Тайип ЭрдоганАлексей ЛихачевГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Владимир ПутинСаммит ШОС в Китае в 2025 году
 
 
