Делегаты России и Турции обнялись перед переговорами Путина и Эрдогана
ТЯНЬЦЗИНЬ, 1 сен - РИА Новости. Российская и турецкая делегации перед встречей президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в китайском Тяньцзине тепло приветствовали друг друга, обнимались и пожимали друг другу руки. Так, один из членов делегации, глава "Росатома" Алексей Лихачев пожал руки членам турецкой делегации, а кого-то даже крепко обнял. В хорошем настроении был и министр энергетики Сергей Цивилев, он крепко пожал руку министру энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслану Байрактару и тоже обнял его. Видео встречи российской и турецкой делегации перед встречей Путина и Эрдогана распространила пресс-служба Кремля.
