В Дагестане возбудили уголовное дело после гибели новорожденного в роддоме - РИА Новости, 01.09.2025
20:06 01.09.2025
В Дагестане возбудили уголовное дело после гибели новорожденного в роддоме
В Дагестане возбудили уголовное дело после гибели новорожденного в роддоме
МАХАЧКАЛА, 1 сен - РИА Новости. Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбудили в Дагестане после гибели новорожденного ребенка в родильном доме в городе Хасавюрте, сообщается в понедельник в Telegram-канале Следственного комитета России. "В соцмедиа сообщается о гибели новорожденного в родильном доме города Хасавюрта. Следственными органами СК России по Республике Дагестан по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", – говорится в сообщении. Отмечается, что председатель СК России Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ по Дагестану Александру Супруну доложить о ходе расследования дела и установленных обстоятельствах. Как сообщили РИА Новости в правоохранительных органах республики, трагедия произошла в семье бойца ММА и блогера Рамазана Залкепова. Cам он в своих соцсетях обвинил в смерти ребенка врачей в Хасавюрте и призвал минздрав, МВД, прокуратуру провести проверку в роддоме.
В Дагестане возбудили уголовное дело после гибели новорожденного в роддоме

СК возбудил дело после гибели новорожденного в роддоме в Хасавюрте

МАХАЧКАЛА, 1 сен - РИА Новости. Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбудили в Дагестане после гибели новорожденного ребенка в родильном доме в городе Хасавюрте, сообщается в понедельник в Telegram-канале Следственного комитета России.
"В соцмедиа сообщается о гибели новорожденного в родильном доме города Хасавюрта. Следственными органами СК России по Республике Дагестан по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", – говорится в сообщении.
Отмечается, что председатель СК России Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ по Дагестану Александру Супруну доложить о ходе расследования дела и установленных обстоятельствах.
Как сообщили РИА Новости в правоохранительных органах республики, трагедия произошла в семье бойца ММА и блогера Рамазана Залкепова. Cам он в своих соцсетях обвинил в смерти ребенка врачей в Хасавюрте и призвал минздрав, МВД, прокуратуру провести проверку в роддоме.
В Москве мать оставила новорожденного ребенка в унитазе
31 августа, 11:46
