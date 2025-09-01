https://ria.ru/20250901/dagestan-2038940757.html

В Дагестане возбудили уголовное дело после гибели новорожденного в роддоме

Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбудили в Дагестане после гибели новорожденного ребенка в родильном доме в городе Хасавюрте, сообщается в РИА Новости, 01.09.2025

МАХАЧКАЛА, 1 сен - РИА Новости. Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбудили в Дагестане после гибели новорожденного ребенка в родильном доме в городе Хасавюрте, сообщается в понедельник в Telegram-канале Следственного комитета России. "В соцмедиа сообщается о гибели новорожденного в родильном доме города Хасавюрта. Следственными органами СК России по Республике Дагестан по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", – говорится в сообщении. Отмечается, что председатель СК России Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ по Дагестану Александру Супруну доложить о ходе расследования дела и установленных обстоятельствах. Как сообщили РИА Новости в правоохранительных органах республики, трагедия произошла в семье бойца ММА и блогера Рамазана Залкепова. Cам он в своих соцсетях обвинил в смерти ребенка врачей в Хасавюрте и призвал минздрав, МВД, прокуратуру провести проверку в роддоме.

