Чернышенко поздравил россиян с Днем знаний
Чернышенко поздравил россиян с Днем знаний - РИА Новости, 01.09.2025
Чернышенко поздравил россиян с Днем знаний
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко поздравил россиян с Днем знаний и началом нового учебного года.
01.09.2025
2025-09-01T08:25:00+03:00
2025-09-01T11:02:00+03:00
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко поздравил россиян с Днем знаний и началом нового учебного года. "Сегодня по всей стране свои двери открывают почти 85 тысяч учебных заведений. В школы, колледжи и университеты пойдут более 26,5 миллионов ребят, из них порядка 1,5 миллиона – это наши первоклассники", - сказал зампред правительства, слова которого приводит его аппарат. Вице-премьер напомнил, что президент России Владимир Путин поставил национальную цель – реализация потенциала и раскрытие талантов каждого человека, воспитание патриотичных, социально ответственных граждан. "Благодаря нацпроекту "Молодежь и дети" строится современная образовательная инфраструктура, открываются комфортные пространства для научных исследований и творческого развития", - добавил Чернышенко. Он подчеркнул, что молодежь России действительно очень талантливая, что подтверждают многочисленные победы на всероссийских и международных олимпиадах.
Чернышенко поздравил россиян с Днем знаний
