Чернышенко поздравил россиян с Днем знаний
08:25 01.09.2025 (обновлено: 11:02 01.09.2025)
Чернышенко поздравил россиян с Днем знаний
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко поздравил россиян с Днем знаний и началом нового учебного года. РИА Новости, 01.09.2025
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко поздравил россиян с Днем знаний и началом нового учебного года. "Сегодня по всей стране свои двери открывают почти 85 тысяч учебных заведений. В школы, колледжи и университеты пойдут более 26,5 миллионов ребят, из них порядка 1,5 миллиона – это наши первоклассники", - сказал зампред правительства, слова которого приводит его аппарат. Вице-премьер напомнил, что президент России Владимир Путин поставил национальную цель – реализация потенциала и раскрытие талантов каждого человека, воспитание патриотичных, социально ответственных граждан. "Благодаря нацпроекту "Молодежь и дети" строится современная образовательная инфраструктура, открываются комфортные пространства для научных исследований и творческого развития", - добавил Чернышенко. Он подчеркнул, что молодежь России действительно очень талантливая, что подтверждают многочисленные победы на всероссийских и международных олимпиадах.
россия
Чернышенко поздравил россиян с Днем знаний

МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко поздравил россиян с Днем знаний и началом нового учебного года.
"Сегодня по всей стране свои двери открывают почти 85 тысяч учебных заведений. В школы, колледжи и университеты пойдут более 26,5 миллионов ребят, из них порядка 1,5 миллиона – это наши первоклассники", - сказал зампред правительства, слова которого приводит его аппарат.
Вице-премьер напомнил, что президент России Владимир Путин поставил национальную цель – реализация потенциала и раскрытие талантов каждого человека, воспитание патриотичных, социально ответственных граждан.
"Благодаря нацпроекту "Молодежь и дети" строится современная образовательная инфраструктура, открываются комфортные пространства для научных исследований и творческого развития", - добавил Чернышенко.
Он подчеркнул, что молодежь России действительно очень талантливая, что подтверждают многочисленные победы на всероссийских и международных олимпиадах.
Россия Дмитрий Чернышенко Владимир Путин Общество День знаний — 2025
 
 
