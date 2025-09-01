https://ria.ru/20250901/cherkessk-2038944216.html

"День наставника" прошел в Черкесске с участниками проекта "Герои КЧР"

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Правительство Карачаево-Черкесии организовало "День наставника", где вместе с членами общественного совета проекта, наставниками и участниками СВО, прошедшими программу отбора конкурса, обсудили ход дальнейшей реализации проекта, определили основные акценты при формировании образовательного этапа для конкурсантов, сообщил глава региона Рашид Темрезов. Мероприятие прошло в рамках реализации программы "Герои Карачаево-Черкесии", которая является частью федерального проекта "Время героев". Темрезов отметил, что было приятно поговорить с земляками-участниками СВО. "Их истории, стойкость и стремление применить свой боевой опыт и в гражданской жизни — настоящий пример силы духа и любви к Отечеству. С глубоким уважением поблагодарил каждого, кто прошел суровую школу боевых действий, за мужество и подвиги. Ответил на их вопросы о важности наставничества в личной и профессиональной жизни, о жизненных принципах и важности духовно‑нравственного и патриотического воспитания молодежи", — написал глава Карачаево-Черкесии в своем официальном телеграм-канале. По его словам, правительство региона сделает все возможное, чтобы ветераны СВО смогли реализоваться в мирной жизни. Восемь демобилизованных участников конкурса приступили к прохождению образовательной программы на базе СКГА, а остальные девять приступят после того, как вернутся из зоны боевых действий. Темрезов и его коллеги, координирующие программу, будут поддерживать их на каждом этапе. "Отдельно выразил слова благодарности нашему национальному лидеру за принятие решения о проведении этой программы. На мой взгляд, она была необходима. И я рад, что инициатива получила такой живой отклик и дает реальную возможность тем, у кого есть такой ценный опыт, найти свое призвание и реализовать свои способности на благо своей малой Родины и страны! Верим в них и в нашу общую работу!" — подытожил Темрезов.

