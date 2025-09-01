https://ria.ru/20250901/bolgariya-2038958300.html

МВД Болгарии опровергло сообщения о кибератаке на самолет главы ЕК

МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Сбой в электронной навигационной системе самолета, на котором летела председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен летела в Болгарию, не связан с кибератакой, заявил глава болгарского МВД Даниэль Митов Представитель ЕК Анна-Каиса Итконен на брифинге в понедельник сообщила, что у самолета, на котором фон дер Ляйен летела в болгарский город Пловдив, произошел сбой в электронной навигационной системе, когда он приближался к аэропорту. По словам Итконен, ЕК получила информацию от болгарских властей, что сбой якобы вызвало "вмешательство России". "Мы были немедленно уведомлены о проблеме. Нашей задачей в МВД было проверить пол линии департамента по борьбе с киберпреступностью, была ли это кибератака. Мы можем с уверенностью заявить, что это не так", - заявил Митов в эфире Болгарского национального телевидения (БНТ). Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал некорректным утверждение о якобы причастности РФ к инциденту.

