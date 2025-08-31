Рейтинг@Mail.ru
На Земле ожидаются сильные магнитные бури - РИА Новости, 31.08.2025
Наука
 
01:52 31.08.2025 (обновлено: 08:22 31.08.2025)
На Земле ожидаются сильные магнитные бури
На Земле ожидаются сильные магнитные бури - РИА Новости, 31.08.2025
На Земле ожидаются сильные магнитные бури
Магнитные бури, в том числе предпоследнего уровня мощности, ожидаются на Земле 2 сентября из-за выброса Солнцем облака плазмы, сообщили в Telegram-канале... РИА Новости, 31.08.2025
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Магнитные бури, в том числе предпоследнего уровня мощности, ожидаются на Земле 2 сентября из-за выброса Солнцем облака плазмы, сообщили в Telegram-канале Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.Ранее ученые сообщали о выбросе Солнцем плазмы и произошедшей на звезде мощной вспышке. Выброс был вторым за сутки. До этого облако плазмы средних размеров было выброшено в сторону Меркурия и Венеры, которые сейчас расположены в одном угловом секторе справа от Солнца."По данным космических коронографов LASCO и CCOR-1 подтверждён выброс солнечной плазмы в сторону Земли после вспышки M2.76, произошедшей 2.5 часа назад... Предварительно, солнечное вещество придёт к орбите Земли в течение вторника, 2 сентября, вызвав магнитные бури уровня G2-G4 (класс, предшествующий высшему пятому баллу - ред.)", - говорится в сообщении в Telegram-канале Лаборатории.По данным учёных, "основную опасность в настоящее время представляют повторные выбросы", которые весьма вероятны с учетом высоких оценок общих запасов вспышечной энергии звезды."Именно по такому сценарию развивалась ситуация в мае 2024 года, когда произошедшие впервые за 20 лет магнитные бури высшего уровня были вызваны не одним крупным взрывом, а серией последовательных выбросов массы среднего размера", - отмечается в сообщении.
земля
Магнитные бури ожидаются на Земле 2 сентября
Магнитные бури, в том числе предпоследнего уровня мощности, ожидаются на Земле 2 сентября, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. Более точный прогноз геомагнитного воздействия и времени прихода плазмы после выброса на Солнце ожидается в течение суток. Учёные предупреждают, что "основную опасность в настоящее время представляют повторные выбросы", которые весьма вероятны с учётом высоких оценок общих запасов вспышечной энергии звезды.
земля, российская академия наук, вспышки на солнце , общество
Земля, Российская академия наук, вспышки на Солнце , Общество, Наука
На Земле ожидаются сильные магнитные бури

На Земле ожидаются магнитные бури среднего и предпоследнего уровней мощности

МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Магнитные бури, в том числе предпоследнего уровня мощности, ожидаются на Земле 2 сентября из-за выброса Солнцем облака плазмы, сообщили в Telegram-канале Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
Ранее ученые сообщали о выбросе Солнцем плазмы и произошедшей на звезде мощной вспышке. Выброс был вторым за сутки. До этого облако плазмы средних размеров было выброшено в сторону Меркурия и Венеры, которые сейчас расположены в одном угловом секторе справа от Солнца.
Вспышка на солнце - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
Магнитные бури в августе 2025: прогноз на месяц
31 июля, 19:59
"По данным космических коронографов LASCO и CCOR-1 подтверждён выброс солнечной плазмы в сторону Земли после вспышки M2.76, произошедшей 2.5 часа назад... Предварительно, солнечное вещество придёт к орбите Земли в течение вторника, 2 сентября, вызвав магнитные бури уровня G2-G4 (класс, предшествующий высшему пятому баллу - ред.)", - говорится в сообщении в Telegram-канале Лаборатории.
По данным учёных, "основную опасность в настоящее время представляют повторные выбросы", которые весьма вероятны с учетом высоких оценок общих запасов вспышечной энергии звезды.
"Именно по такому сценарию развивалась ситуация в мае 2024 года, когда произошедшие впервые за 20 лет магнитные бури высшего уровня были вызваны не одним крупным взрывом, а серией последовательных выбросов массы среднего размера", - отмечается в сообщении.
Возмущения магнитного поля Земли - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
Магнитные бури сегодня: причины, влияние на здоровье и технику
Вчера, 12:25
 
