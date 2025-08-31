На Земле ожидаются сильные магнитные бури

https://ria.ru/20250831/zemlya-2038601542.html

Магнитные бури, в том числе предпоследнего уровня мощности, ожидаются на Земле 2 сентября из-за выброса Солнцем облака плазмы, сообщили в Telegram-канале... РИА Новости, 31.08.2025

2025-08-31T01:52:00+03:00

2025-08-31T01:52:00+03:00

2025-08-31T08:22:00+03:00

МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Магнитные бури, в том числе предпоследнего уровня мощности, ожидаются на Земле 2 сентября из-за выброса Солнцем облака плазмы, сообщили в Telegram-канале Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.Ранее ученые сообщали о выбросе Солнцем плазмы и произошедшей на звезде мощной вспышке. Выброс был вторым за сутки. До этого облако плазмы средних размеров было выброшено в сторону Меркурия и Венеры, которые сейчас расположены в одном угловом секторе справа от Солнца."По данным космических коронографов LASCO и CCOR-1 подтверждён выброс солнечной плазмы в сторону Земли после вспышки M2.76, произошедшей 2.5 часа назад... Предварительно, солнечное вещество придёт к орбите Земли в течение вторника, 2 сентября, вызвав магнитные бури уровня G2-G4 (класс, предшествующий высшему пятому баллу - ред.)", - говорится в сообщении в Telegram-канале Лаборатории.По данным учёных, "основную опасность в настоящее время представляют повторные выбросы", которые весьма вероятны с учетом высоких оценок общих запасов вспышечной энергии звезды."Именно по такому сценарию развивалась ситуация в мае 2024 года, когда произошедшие впервые за 20 лет магнитные бури высшего уровня были вызваны не одним крупным взрывом, а серией последовательных выбросов массы среднего размера", - отмечается в сообщении.

Дарья Буймова

Магнитные бури ожидаются на Земле 2 сентября Магнитные бури, в том числе предпоследнего уровня мощности, ожидаются на Земле 2 сентября, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. Более точный прогноз геомагнитного воздействия и времени прихода плазмы после выброса на Солнце ожидается в течение суток. Учёные предупреждают, что "основную опасность в настоящее время представляют повторные выбросы", которые весьма вероятны с учётом высоких оценок общих запасов вспышечной энергии звезды. 2025-08-31T01:52 true PT0M07S

земля, российская академия наук, вспышки на солнце , общество