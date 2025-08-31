https://ria.ru/20250831/zelenskiy-2038703183.html

"Коалиция дрессировщиков": в Киеве раскрыли, что ЕС сделал с Зеленским

Европейские лидеры вынуждены "отозвать к ноге" Владимира Зеленского из-за провала его манипуляций насчет встречи с Владимиром Путиным, заявил депутат Верховной... РИА Новости, 31.08.2025

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Европейские лидеры вынуждены "отозвать к ноге" Владимира Зеленского из-за провала его манипуляций насчет встречи с Владимиром Путиным, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.Так он отреагировал на заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о том, что встреча между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским может вообще не состояться."Понятно, что громче всех орет "Держи вора!" сам вор. Так и Зеленский, не желая встречаться с Путиным, громче всех кричит о готовности к встрече с ним. <…> Но эта тактика, очевидно, провалилась. Поэтому Мерц вынужден свистком отзывать свою шавку к ноге, объявляя от имени коалиции дрессировщиков, что встречи с Путиным, видимо, уже не будет", — написал он.Ранее в августе вслед за переговорами с Владимиром Путиным на Аляске президент США Дональд Трамп провел в Вашингтоне встречу с Зеленским и лидерами ЕС, после которой объявил, что Франция, Германия и Великобритания хотят разместить войска на территории Украины. Он добавил, что во время его президентства американских войск на Украине не будет.После встречи Трамп сообщил о подготовке к встрече между Путиным и Зеленским, после которой может состояться и трехсторонняя встреча с его участием. Помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков при этом отмечал, что в ходе телефонного разговора Путин и Трамп высказались в поддержку продолжения прямых переговоров между делегациями России и Украины. В этой связи, в частности, обсуждалась идея о том, что следовало бы изучить возможность повышения уровня представителей украинской и российской сторон.

