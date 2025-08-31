https://ria.ru/20250831/vzryvy-2038598015.html

В Днепропетровской области прогремели взрывы

В Днепропетровской области прогремели взрывы - РИА Новости, 31.08.2025

В Днепропетровской области прогремели взрывы

Взрывы прозвучали в городе Павлоград в Днепропетровской области и пригороде самого Днепропетровска, сообщают украинские СМИ на фоне воздушной тревоги в семи... РИА Новости, 31.08.2025

МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Взрывы прозвучали в городе Павлоград в Днепропетровской области и пригороде самого Днепропетровска, сообщают украинские СМИ на фоне воздушной тревоги в семи областях страны. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога звучит в семи областях Украины: Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Одесской и Николаевской. "В Павлограде Днепропетровской области слышны звуки взрывов", - говорится в публикации в Telegram-канале украинского телеканала "Общественное". Кроме того, по данным телеканала ТСН, взрывы также прозвучали в пригороде самого Днепропетровска. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

