https://ria.ru/20250831/vzryvy-2038598015.html
В Днепропетровской области прогремели взрывы
В Днепропетровской области прогремели взрывы - РИА Новости, 31.08.2025
В Днепропетровской области прогремели взрывы
Взрывы прозвучали в городе Павлоград в Днепропетровской области и пригороде самого Днепропетровска, сообщают украинские СМИ на фоне воздушной тревоги в семи... РИА Новости, 31.08.2025
2025-08-31T00:41:00+03:00
2025-08-31T00:41:00+03:00
2025-08-31T00:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
павлоград
днепропетровская область
днепропетровск
дмитрий песков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/15/1979072687_171:103:1249:709_1920x0_80_0_0_2154f0a2f15e3bd1f8931c5c63d6b5e8.jpg
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Взрывы прозвучали в городе Павлоград в Днепропетровской области и пригороде самого Днепропетровска, сообщают украинские СМИ на фоне воздушной тревоги в семи областях страны. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога звучит в семи областях Украины: Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Одесской и Николаевской. "В Павлограде Днепропетровской области слышны звуки взрывов", - говорится в публикации в Telegram-канале украинского телеканала "Общественное". Кроме того, по данным телеканала ТСН, взрывы также прозвучали в пригороде самого Днепропетровска. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20250830/svo-2038528123.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
павлоград
днепропетровская область
днепропетровск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/15/1979072687_322:0:1267:709_1920x0_80_0_0_9aaf1da4e72240b0deaf3cdc2e6694a0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, павлоград, днепропетровская область, днепропетровск, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Павлоград, Днепропетровская область, Днепропетровск, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Днепропетровской области прогремели взрывы
В Павлограде в Днепропетровской области прогремели взрывы