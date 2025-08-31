https://ria.ru/20250831/vsu--2038642826.html
ВСУ потеряли до 230 военных в зоне действий "Востока" за сутки
2025-08-31T12:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
днепропетровская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Восток" продолжали продвижение в глубину обороны противника и уничтожили до 230 боевиков ВСУ, сообщило Минобороны РФ в воскресенье."Противник потерял до 230-ти военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, 14 автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии, в том числе два западного производства. Уничтожен склад боеприпасов", - говорится в сообщении.В министерстве обороны РФ добавили, что подразделения группировки войск "Восток" продолжали продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Великомихайловка, Маломихайловка, Сосновка Днепропетровской области, Зеленый Гай, Новоивановка и Ольговское Запорожской области.
