https://ria.ru/20250831/vsu--2038642826.html

ВСУ потеряли до 230 военных в зоне действий "Востока" за сутки

ВСУ потеряли до 230 военных в зоне действий "Востока" за сутки - РИА Новости, 31.08.2025

ВСУ потеряли до 230 военных в зоне действий "Востока" за сутки

Подразделения группировки войск "Восток" продолжали продвижение в глубину обороны противника и уничтожили до 230 боевиков ВСУ, сообщило Минобороны РФ в... РИА Новости, 31.08.2025

2025-08-31T12:26:00+03:00

2025-08-31T12:26:00+03:00

2025-08-31T12:36:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

запорожская область

днепропетровская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1c/2007992283_0:92:3113:1843_1920x0_80_0_0_74e3743b6341684005462d44399f7a3a.jpg

МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Восток" продолжали продвижение в глубину обороны противника и уничтожили до 230 боевиков ВСУ, сообщило Минобороны РФ в воскресенье."Противник потерял до 230-ти военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, 14 автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии, в том числе два западного производства. Уничтожен склад боеприпасов", - говорится в сообщении.В министерстве обороны РФ добавили, что подразделения группировки войск "Восток" продолжали продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Великомихайловка, Маломихайловка, Сосновка Днепропетровской области, Зеленый Гай, Новоивановка и Ольговское Запорожской области.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

запорожская область

днепропетровская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, запорожская область, днепропетровская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)