В аэропорту Волгограда сняли временные ограничения

2025-08-31

МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Волгограда, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале."Аэропорт Волгограда. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал Кореняко.Он отметил, что ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.

