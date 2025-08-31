Путин прибыл в Китай с четырехдневным визитом

https://ria.ru/20250831/vizit-2038609794.html

Президент Владимир Путин прибыл в Китай по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 31.08.2025

ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 31 авг — РИА Новости. Президент Владимир Путин прибыл в Китай по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина, передает корреспондент РИА Новости.Там его встретили красной ковровой дорожкой и почетным караулом.Визит президента продлится четыре дня — с 31 августа по 3 сентября.Путин примет участие в саммите ШОС и проведет двусторонние встречи с иностранными лидерами. В программе значится и посещение Пекина, где планируется трехсторонняя беседа с лидерами Монголии и Китая, а также отдельные переговоры с Си Цзиньпином и главами других государств.Президент также будет присутствовать в качестве главного гостя на торжественных мероприятиях в Пекине, приуроченных к 80-й годовщине победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.

