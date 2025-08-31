https://ria.ru/20250831/vizit-2038609794.html
Путин прибыл в Китай с четырехдневным визитом
Путин прибыл в Китай с четырехдневным визитом - РИА Новости, 31.08.2025
Путин прибыл в Китай с четырехдневным визитом
Президент Владимир Путин прибыл в Китай по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 31.08.2025
2025-08-31T04:31:00+03:00
2025-08-31T04:31:00+03:00
2025-08-31T09:32:00+03:00
китай
пекин
монголия
владимир путин
си цзиньпин
шос
в мире
тяньцзинь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1f/2038618574_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d7b401b8ece7b689592fc8ecd09607e3.jpg
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 31 авг — РИА Новости. Президент Владимир Путин прибыл в Китай по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина, передает корреспондент РИА Новости.Там его встретили красной ковровой дорожкой и почетным караулом.Визит президента продлится четыре дня — с 31 августа по 3 сентября.Путин примет участие в саммите ШОС и проведет двусторонние встречи с иностранными лидерами. В программе значится и посещение Пекина, где планируется трехсторонняя беседа с лидерами Монголии и Китая, а также отдельные переговоры с Си Цзиньпином и главами других государств.Президент также будет присутствовать в качестве главного гостя на торжественных мероприятиях в Пекине, приуроченных к 80-й годовщине победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.
https://ria.ru/20250831/kitay-2038382697.html
китай
пекин
монголия
тяньцзинь
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Прилет Путина в Тяньцзинь
Путина в Тяньцзине встретили почётный караул и красная ковровая дорожка. Российский президент в рамках визита будет передвигаться по КНР на "Аурусе" с китайскими номерами.
2025-08-31T04:31
true
PT0M58S
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1f/2038618574_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_624abc683d3a953414f8577c7ea4ccaf.jpg
С почетным караулом: встреча президента РФ в Китае
С почетным караулом: встреча президента РФ в Китае
2025-08-31T04:31
true
PT0M44S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, пекин, монголия, владимир путин, си цзиньпин, шос, в мире, тяньцзинь, россия, саммит шос в китае в 2025 году
Китай, Пекин, Монголия, Владимир Путин, Си Цзиньпин, ШОС, В мире, Тяньцзинь, Россия, Саммит ШОС в Китае в 2025 году