https://ria.ru/20250831/ukraina-2038718259.html

Лидеры ЕС, генсек НАТО и глава ЕК обсудят урегулирование на Украине

Лидеры ЕС, генсек НАТО и глава ЕК обсудят урегулирование на Украине - РИА Новости, 31.08.2025

Лидеры ЕС, генсек НАТО и глава ЕК обсудят урегулирование на Украине

Лидеры ряда стран ЕС, генсек НАТО Марк Рютте и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обсудят украинское урегулирование 4 сентября в Париже, сообщает газета... РИА Новости, 31.08.2025

2025-08-31T23:34:00+03:00

2025-08-31T23:34:00+03:00

2025-08-31T23:34:00+03:00

специальная военная операция на украине

украина

россия

киев

марк рютте

урсула фон дер ляйен

эммануэль макрон

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0d/1788339923_0:232:3185:2024_1920x0_80_0_0_e06c662e683bf99755ab200b8d87d961.jpg

МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Лидеры ряда стран ЕС, генсек НАТО Марк Рютте и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обсудят украинское урегулирование 4 сентября в Париже, сообщает газета Financial Times со ссылкой на трех дипломатов, знакомых с планами. "Те, кто встречался с (президентом США Дональдом – ред.) Трампом в Вашингтоне, как ожидается, соберутся в Париже в четверг по приглашению президента Франции Эммануэля Макрона, чтобы продолжить обсуждения", - пишет издание. Отмечается, что среди участников встречи, помимо Рютте и фон дер Ляйен, будут канцлер ФРГ Фридрих Мерц и премьер Британии Кир Стармер. Трамп 18 августа принял в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров европейских стран. Во время встречи Трамп заявил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Трамп также сказал, что во время его президентства американских войск на Украине не будет. Агентство Блумберг передавало, что гарантии безопасности США и Европы для Киева будут опираться на работу "коалиции желающих", которая может включать многонациональные силы. В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств - членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран - участниц альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий. Как подчеркнул ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной на переговорах в Стамбуле в 2022 году.

https://ria.ru/20250625/tramp-2025356693.html

https://ria.ru/20250302/nato-2002628537.html

украина

россия

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, россия, киев, марк рютте, урсула фон дер ляйен, эммануэль макрон, нато, евросоюз, еврокомиссия