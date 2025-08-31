Лидеры ЕС, генсек НАТО и глава ЕК обсудят урегулирование на Украине
FT: лидеры ЕС, НАТО и ЕС обсудят урегулирование на Украине 4 сентября в Париже
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Лидеры ряда стран ЕС, генсек НАТО Марк Рютте и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обсудят украинское урегулирование 4 сентября в Париже, сообщает газета Financial Times со ссылкой на трех дипломатов, знакомых с планами.
"Те, кто встречался с (президентом США Дональдом – ред.) Трампом в Вашингтоне, как ожидается, соберутся в Париже в четверг по приглашению президента Франции Эммануэля Макрона, чтобы продолжить обсуждения", - пишет издание.
Отмечается, что среди участников встречи, помимо Рютте и фон дер Ляйен, будут канцлер ФРГ Фридрих Мерц и премьер Британии Кир Стармер.
Трамп 18 августа принял в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров европейских стран. Во время встречи Трамп заявил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Трамп также сказал, что во время его президентства американских войск на Украине не будет. Агентство Блумберг передавало, что гарантии безопасности США и Европы для Киева будут опираться на работу "коалиции желающих", которая может включать многонациональные силы.
В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств - членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран - участниц альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
Как подчеркнул ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной на переговорах в Стамбуле в 2022 году.