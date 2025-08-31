Рейтинг@Mail.ru
Экономист назвал подходящую площадку для мониторинга соглашения по Украине - РИА Новости, 31.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:22 31.08.2025
https://ria.ru/20250831/ukraina-2038641549.html
Экономист назвал подходящую площадку для мониторинга соглашения по Украине
Экономист назвал подходящую площадку для мониторинга соглашения по Украине - РИА Новости, 31.08.2025
Экономист назвал подходящую площадку для мониторинга соглашения по Украине
Совет Безопасности ООН является подходящим местом для мониторинга за выполнением возможного мирного соглашения между Россией и Украиной, заявил РИА Новости в... РИА Новости, 31.08.2025
2025-08-31T12:22:00+03:00
2025-08-31T12:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
сша
владимир путин
дональд трамп
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014492978_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9d156b100ff34f079970d33a327cadea.jpg
ВАШИНГТОН, 31 авг – РИА Новости. Совет Безопасности ООН является подходящим местом для мониторинга за выполнением возможного мирного соглашения между Россией и Украиной, заявил РИА Новости в преддверии ВЭФ видный американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс. “Я думаю, что Совет Безопасности — это правильное место для этого”, — сказал Сакс, который примет участие в сессии форума о перспективах развития ООН. По словам эксперта, структура Совбеза отвечает интересам как России, так и Запада. Он отметил, что право вето у каждой стороны служит своего рода защитой, а главная роль Совета заключалась бы в том, чтобы предоставлять площадку для обсуждения серьёзных нарушений, оспаривания и дебатов, а также обеспечивать правовую основу и контроль за выполнением соглашения. “Поэтому я думаю, что это правильный путь”, — подчеркнул он. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер. Трамп, в свою очередь, отметил, что ему с Путиным удалось согласовать "многие пункты" украинской проблематики, но по ряду вопросов все еще нет договоренностей. В тот же день он дал интервью Fox News, в котором сказал, что возможность достичь соглашения по Украине теперь зависит от Владимира Зеленского. После встречи с Путиным Трамп провел в Вашингтоне встречу с Зеленским и лидерами ЕС, после которой объявил, что Франция, Германия и Великобритания хотят разместить войска на территории Украины. Он добавил, что во время его президентства американских войск на Украине не будет.
https://ria.ru/20250831/ukraina-2038545344.html
https://ria.ru/20250825/ukraina-2037300187.html
https://ria.ru/20250821/ukraina-2036584472.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014492978_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_fc4eadbf70ec9aca179320a977594056.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, сша, владимир путин, дональд трамп, владимир зеленский, оон, колумбийский университет, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, ООН, Колумбийский университет, Евросоюз
Экономист назвал подходящую площадку для мониторинга соглашения по Украине

Сакс назвал Совбез ООН правильным местом для мониторинга соглашения по Украине

© AP Photo / Adam GrayУкраинский флаг
Украинский флаг - РИА Новости, 1920, 31.08.2025
© AP Photo / Adam Gray
Украинский флаг. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 31 авг – РИА Новости. Совет Безопасности ООН является подходящим местом для мониторинга за выполнением возможного мирного соглашения между Россией и Украиной, заявил РИА Новости в преддверии ВЭФ видный американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс.
“Я думаю, что Совет Безопасности — это правильное место для этого”, — сказал Сакс, который примет участие в сессии форума о перспективах развития ООН.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 31.08.2025
Забирайте Украину: "глубинное государство" США встало на сторону России
Вчера, 08:00
По словам эксперта, структура Совбеза отвечает интересам как России, так и Запада. Он отметил, что право вето у каждой стороны служит своего рода защитой, а главная роль Совета заключалась бы в том, чтобы предоставлять площадку для обсуждения серьёзных нарушений, оспаривания и дебатов, а также обеспечивать правовую основу и контроль за выполнением соглашения.
“Поэтому я думаю, что это правильный путь”, — подчеркнул он.
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
Украина всех переиграла: Россию ждет неожиданный удар
25 августа, 08:00
Трамп, в свою очередь, отметил, что ему с Путиным удалось согласовать "многие пункты" украинской проблематики, но по ряду вопросов все еще нет договоренностей. В тот же день он дал интервью Fox News, в котором сказал, что возможность достичь соглашения по Украине теперь зависит от Владимира Зеленского.
После встречи с Путиным Трамп провел в Вашингтоне встречу с Зеленским и лидерами ЕС, после которой объявил, что Франция, Германия и Великобритания хотят разместить войска на территории Украины. Он добавил, что во время его президентства американских войск на Украине не будет.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
Россия резко ускорила закрытие проекта "Украина"
21 августа, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияСШАВладимир ПутинДональд ТрампВладимир ЗеленскийООНКолумбийский университетЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала