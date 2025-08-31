Экономист назвал подходящую площадку для мониторинга соглашения по Украине
Сакс назвал Совбез ООН правильным местом для мониторинга соглашения по Украине
© AP Photo / Adam GrayУкраинский флаг
© AP Photo / Adam Gray
Украинский флаг. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 31 авг – РИА Новости. Совет Безопасности ООН является подходящим местом для мониторинга за выполнением возможного мирного соглашения между Россией и Украиной, заявил РИА Новости в преддверии ВЭФ видный американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс.
“Я думаю, что Совет Безопасности — это правильное место для этого”, — сказал Сакс, который примет участие в сессии форума о перспективах развития ООН.
По словам эксперта, структура Совбеза отвечает интересам как России, так и Запада. Он отметил, что право вето у каждой стороны служит своего рода защитой, а главная роль Совета заключалась бы в том, чтобы предоставлять площадку для обсуждения серьёзных нарушений, оспаривания и дебатов, а также обеспечивать правовую основу и контроль за выполнением соглашения.
“Поэтому я думаю, что это правильный путь”, — подчеркнул он.
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.
Украина всех переиграла: Россию ждет неожиданный удар
25 августа, 08:00
Трамп, в свою очередь, отметил, что ему с Путиным удалось согласовать "многие пункты" украинской проблематики, но по ряду вопросов все еще нет договоренностей. В тот же день он дал интервью Fox News, в котором сказал, что возможность достичь соглашения по Украине теперь зависит от Владимира Зеленского.
После встречи с Путиным Трамп провел в Вашингтоне встречу с Зеленским и лидерами ЕС, после которой объявил, что Франция, Германия и Великобритания хотят разместить войска на территории Украины. Он добавил, что во время его президентства американских войск на Украине не будет.
Россия резко ускорила закрытие проекта "Украина"
21 августа, 08:00