В Днепропетровской области поразили военную инфраструктуру и склады ВСУ

2025-08-31T11:30:00+03:00

МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Военная инфраструктура и склады ВСУ поражены ударами по Днепропетровской области Украины, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. "Днепропетровщина (Павлоград, Синельниково, Покровское) - поражение военной инфраструктуры и складов", - заявил собеседник агентства. Кроме того, также были нанесены удары по объектам энергетики и портовой инфраструктуры ВСУ в Одесской области. По информации Лебедева, на подконтрольной Киеву части ДНР были нанесены удары по логистике ВСУ. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

