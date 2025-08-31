https://ria.ru/20250831/ukraina-2038612122.html

Эксперт предупредил о разрастании черного рынка оружия на Украине

Эксперт предупредил о разрастании черного рынка оружия на Украине - РИА Новости, 31.08.2025

Эксперт предупредил о разрастании черного рынка оружия на Украине

Большой черный рынок оружия может возникнуть на Украине по итогам конфликта в стране, выразил мнение в беседе с РИА Новости исследователь проблематики... РИА Новости, 31.08.2025

2025-08-31T06:05:00+03:00

2025-08-31T06:05:00+03:00

2025-08-31T06:05:00+03:00

в мире

украина

колумбия

мексика

александр дубинский

верховная рада украины

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156222/57/1562225781_0:0:3046:1713_1920x0_80_0_0_8ec9a23c939a86bc059111b6c9b30c6f.jpg

МОСКВА, 31 авг - РИА Новости, Олег Краев. Большой черный рынок оружия может возникнуть на Украине по итогам конфликта в стране, выразил мнение в беседе с РИА Новости исследователь проблематики незаконного оборота оружия, сотрудник Аналитического центра по вопросам обороны и безопасности при Университете Буэнос-Айреса, член экспертной организации "Глобальная инициатива по борьбе с транснациональной организованной преступностью" Дамиан Гарильо. "В зависимости от того, как завершится конфликт (на Украине - ред.), там действительно может возникнуть большой черный рынок, так как останется много доступного оружия... В будущем возникнет сложная обстановка в том, что касается оттока оружия с Украины", - сказал агентству эксперт. Гарильо подчеркнул, что в серых зонах, когда государство не располагает достоверными сведениями о местонахождении и состоянии вооружений, в игру вступают организованные преступные группировки, активизируется контрабанда. По мнению собеседника агентства, в контексте украинского черного рынка оружия особый интерес картелей и вооруженных группировок Колумбии и Мексики вызовут дроны, которые стали широко использоваться преступными организациями в этих государствах. Находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский 22 июля заявил, что латиноамериканские картели закупают на Украине оружие, а в качестве оплаты отправляют наемников для ВСУ. В начале августа в российских силовых структурах сообщили РИА Новости, что наемники из Мексики и Колумбии, приехавшие воевать за Украину, обучались навыкам применения ударных БПЛА в учебных центрах, связанных с "Азовом" (террористическая организация, запрещена в РФ). Некоторых из них подозревают во вступлении в одно из подразделений интернационального легиона ГУР Украины для получения знаний по пилотированию различных беспилотников с целью дальнейшей передачи информации международным преступным сообществам, таким как наркокартели. Граждане Украины продают оружие и взрывчатку, в частности заряды C4, поставленные ранее киевскому режиму западными странами в рамках пакетов военной помощи, на "черном рынке" через даркнет. В частности, такие образцы вооружений из украинских поставок были обнаружены у боевиков из сектора Газа.

https://ria.ru/20250517/shvejtsarija-2017626114.html

https://ria.ru/20240222/snaryady-1928865550.html

украина

колумбия

мексика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, колумбия, мексика, александр дубинский, верховная рада украины, вооруженные силы украины