Рейтинг@Mail.ru
Эксперт предупредил о разрастании черного рынка оружия на Украине - РИА Новости, 31.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:05 31.08.2025
https://ria.ru/20250831/ukraina-2038612122.html
Эксперт предупредил о разрастании черного рынка оружия на Украине
Эксперт предупредил о разрастании черного рынка оружия на Украине - РИА Новости, 31.08.2025
Эксперт предупредил о разрастании черного рынка оружия на Украине
Большой черный рынок оружия может возникнуть на Украине по итогам конфликта в стране, выразил мнение в беседе с РИА Новости исследователь проблематики... РИА Новости, 31.08.2025
2025-08-31T06:05:00+03:00
2025-08-31T06:05:00+03:00
в мире
украина
колумбия
мексика
александр дубинский
верховная рада украины
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156222/57/1562225781_0:0:3046:1713_1920x0_80_0_0_8ec9a23c939a86bc059111b6c9b30c6f.jpg
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости, Олег Краев. Большой черный рынок оружия может возникнуть на Украине по итогам конфликта в стране, выразил мнение в беседе с РИА Новости исследователь проблематики незаконного оборота оружия, сотрудник Аналитического центра по вопросам обороны и безопасности при Университете Буэнос-Айреса, член экспертной организации "Глобальная инициатива по борьбе с транснациональной организованной преступностью" Дамиан Гарильо. "В зависимости от того, как завершится конфликт (на Украине - ред.), там действительно может возникнуть большой черный рынок, так как останется много доступного оружия... В будущем возникнет сложная обстановка в том, что касается оттока оружия с Украины", - сказал агентству эксперт. Гарильо подчеркнул, что в серых зонах, когда государство не располагает достоверными сведениями о местонахождении и состоянии вооружений, в игру вступают организованные преступные группировки, активизируется контрабанда. По мнению собеседника агентства, в контексте украинского черного рынка оружия особый интерес картелей и вооруженных группировок Колумбии и Мексики вызовут дроны, которые стали широко использоваться преступными организациями в этих государствах. Находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский 22 июля заявил, что латиноамериканские картели закупают на Украине оружие, а в качестве оплаты отправляют наемников для ВСУ. В начале августа в российских силовых структурах сообщили РИА Новости, что наемники из Мексики и Колумбии, приехавшие воевать за Украину, обучались навыкам применения ударных БПЛА в учебных центрах, связанных с "Азовом" (террористическая организация, запрещена в РФ). Некоторых из них подозревают во вступлении в одно из подразделений интернационального легиона ГУР Украины для получения знаний по пилотированию различных беспилотников с целью дальнейшей передачи информации международным преступным сообществам, таким как наркокартели. Граждане Украины продают оружие и взрывчатку, в частности заряды C4, поставленные ранее киевскому режиму западными странами в рамках пакетов военной помощи, на "черном рынке" через даркнет. В частности, такие образцы вооружений из украинских поставок были обнаружены у боевиков из сектора Газа.
https://ria.ru/20250517/shvejtsarija-2017626114.html
https://ria.ru/20240222/snaryady-1928865550.html
украина
колумбия
мексика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156222/57/1562225781_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_93283bbc1802683fb95aede270062828.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, колумбия, мексика, александр дубинский, верховная рада украины, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Колумбия, Мексика, Александр Дубинский, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины
Эксперт предупредил о разрастании черного рынка оружия на Украине

На Украине после конфликта может возникнуть большой черный рынок оружия

© AP Photo / Vitali KomarУкраинский военный
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 31.08.2025
© AP Photo / Vitali Komar
Украинский военный. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости, Олег Краев. Большой черный рынок оружия может возникнуть на Украине по итогам конфликта в стране, выразил мнение в беседе с РИА Новости исследователь проблематики незаконного оборота оружия, сотрудник Аналитического центра по вопросам обороны и безопасности при Университете Буэнос-Айреса, член экспертной организации "Глобальная инициатива по борьбе с транснациональной организованной преступностью" Дамиан Гарильо.
"В зависимости от того, как завершится конфликт (на Украине - ред.), там действительно может возникнуть большой черный рынок, так как останется много доступного оружия... В будущем возникнет сложная обстановка в том, что касается оттока оружия с Украины", - сказал агентству эксперт.
Солдат ВСУ с крупнокалиберным пулеметом на блокпосту - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
В Швейцарии опасаются притока оружия в ЕС после конфликта на Украине
17 мая, 22:18
Гарильо подчеркнул, что в серых зонах, когда государство не располагает достоверными сведениями о местонахождении и состоянии вооружений, в игру вступают организованные преступные группировки, активизируется контрабанда.
По мнению собеседника агентства, в контексте украинского черного рынка оружия особый интерес картелей и вооруженных группировок Колумбии и Мексики вызовут дроны, которые стали широко использоваться преступными организациями в этих государствах.
Находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский 22 июля заявил, что латиноамериканские картели закупают на Украине оружие, а в качестве оплаты отправляют наемников для ВСУ.
В начале августа в российских силовых структурах сообщили РИА Новости, что наемники из Мексики и Колумбии, приехавшие воевать за Украину, обучались навыкам применения ударных БПЛА в учебных центрах, связанных с "Азовом" (террористическая организация, запрещена в РФ). Некоторых из них подозревают во вступлении в одно из подразделений интернационального легиона ГУР Украины для получения знаний по пилотированию различных беспилотников с целью дальнейшей передачи информации международным преступным сообществам, таким как наркокартели.
Граждане Украины продают оружие и взрывчатку, в частности заряды C4, поставленные ранее киевскому режиму западными странами в рамках пакетов военной помощи, на "черном рынке" через даркнет. В частности, такие образцы вооружений из украинских поставок были обнаружены у боевиков из сектора Газа.
Кассетные боеприпасы - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
Доклад: переданные Украине снаряды рискуют попасть на черный рынок
22 февраля 2024, 01:27
 
В миреУкраинаКолумбияМексикаАлександр ДубинскийВерховная Рада УкраиныВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала