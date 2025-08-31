Эксперт предупредил о разрастании черного рынка оружия на Украине
На Украине после конфликта может возникнуть большой черный рынок оружия
© AP Photo / Vitali KomarУкраинский военный
© AP Photo / Vitali Komar
Украинский военный. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости, Олег Краев. Большой черный рынок оружия может возникнуть на Украине по итогам конфликта в стране, выразил мнение в беседе с РИА Новости исследователь проблематики незаконного оборота оружия, сотрудник Аналитического центра по вопросам обороны и безопасности при Университете Буэнос-Айреса, член экспертной организации "Глобальная инициатива по борьбе с транснациональной организованной преступностью" Дамиан Гарильо.
"В зависимости от того, как завершится конфликт (на Украине - ред.), там действительно может возникнуть большой черный рынок, так как останется много доступного оружия... В будущем возникнет сложная обстановка в том, что касается оттока оружия с Украины", - сказал агентству эксперт.
Гарильо подчеркнул, что в серых зонах, когда государство не располагает достоверными сведениями о местонахождении и состоянии вооружений, в игру вступают организованные преступные группировки, активизируется контрабанда.
Находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский 22 июля заявил, что латиноамериканские картели закупают на Украине оружие, а в качестве оплаты отправляют наемников для ВСУ.
В начале августа в российских силовых структурах сообщили РИА Новости, что наемники из Мексики и Колумбии, приехавшие воевать за Украину, обучались навыкам применения ударных БПЛА в учебных центрах, связанных с "Азовом" (террористическая организация, запрещена в РФ). Некоторых из них подозревают во вступлении в одно из подразделений интернационального легиона ГУР Украины для получения знаний по пилотированию различных беспилотников с целью дальнейшей передачи информации международным преступным сообществам, таким как наркокартели.
Граждане Украины продают оружие и взрывчатку, в частности заряды C4, поставленные ранее киевскому режиму западными странами в рамках пакетов военной помощи, на "черном рынке" через даркнет. В частности, такие образцы вооружений из украинских поставок были обнаружены у боевиков из сектора Газа.
Доклад: переданные Украине снаряды рискуют попасть на черный рынок
22 февраля 2024, 01:27