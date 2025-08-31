"Особый сигнал": в Турции раскрыли, что страны ШОС приготовили для Запада

Рейтинг@Mail.ru
16:40 31.08.2025 (обновлено: 17:51 31.08.2025)
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Страны — участницы саммита ШОС дадут уверенный ответ Западу, показав, что все вопросы они будут решать между собой, пишет турецкое издание Aydinlik."На этой неделе мы станем свидетелями очень важных событий для будущего всего мира. Или, может быть, правильнее сказать так: теперь все начнет становиться на свои места. &lt;…&gt; Там будет практически весь мир. За исключением загнивающих атлантических стран! &lt;…&gt; На саммите ШОС будет дан особый сигнал, ответ многополярного мира. Голос растущей Азии зазвучит еще громче", — говорится в публикации.Издание отмечает, что страны ШОС лишь посмеются над пошлинами и санкциями Запада: свои проблемы они готовы эффективно решать самостоятельно."Вы сказали "пошлины"? Экономические санкции? И вот здесь вызов. Нет больше "воли одного господина", — подчеркивается в тексте.С 31 августа по 1 сентября в китайском Тяньцзине пройдет саммит ШОС. По завершении встречи председательство в организации перейдет к Киргизии.Владимир Путин 31 августа отправился с четырехдневным визитом в Китай. Российский президент примет участие в саммите ШОС, в трехсторонней встрече с лидерами Монголии и Китая, проведет переговоры с Си Цзиньпином, а также несколько двусторонних бесед с лидерами иностранных государств. Путин будет присутствовать в качестве главного гостя на торжественных мероприятиях, приуроченных к 80-й годовщине победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.
Президент России Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования глав государств — членов ШОС в Тяньцзине
Президент России Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования глав государств — членов ШОС в Тяньцзине - РИА Новости, 1920, 31.08.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования глав государств — членов ШОС в Тяньцзине. Архивное фото
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Страны — участницы саммита ШОС дадут уверенный ответ Западу, показав, что все вопросы они будут решать между собой, пишет турецкое издание Aydinlik.
"На этой неделе мы станем свидетелями очень важных событий для будущего всего мира. Или, может быть, правильнее сказать так: теперь все начнет становиться на свои места. <…> Там будет практически весь мир. За исключением загнивающих атлантических стран! <…> На саммите ШОС будет дан особый сигнал, ответ многополярного мира. Голос растущей Азии зазвучит еще громче", — говорится в публикации.
Издание отмечает, что страны ШОС лишь посмеются над пошлинами и санкциями Запада: свои проблемы они готовы эффективно решать самостоятельно.
"Вы сказали "пошлины"? Экономические санкции? И вот здесь вызов. Нет больше "воли одного господина", — подчеркивается в тексте.
С 31 августа по 1 сентября в китайском Тяньцзине пройдет саммит ШОС. По завершении встречи председательство в организации перейдет к Киргизии.
Владимир Путин 31 августа отправился с четырехдневным визитом в Китай. Российский президент примет участие в саммите ШОС, в трехсторонней встрече с лидерами Монголии и Китая, проведет переговоры с Си Цзиньпином, а также несколько двусторонних бесед с лидерами иностранных государств. Путин будет присутствовать в качестве главного гостя на торжественных мероприятиях, приуроченных к 80-й годовщине победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.
