В Турции в 2026 году начнут предоставлять услуги 5G

АНКАРА, 31 авг - РИА Новости. Мобильные операторы Турции начнут предоставлять технологии пятого поколения (5G) с 1 апреля 2026 года, скорость мобильного интернета в республике может увеличиться минимум в десять раз, сообщил министр транспорта и инфраструктуры Абдулькадир Уралоглу. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в республике планируют запустить сотовую связь 5G в 2026 году. "Тендер на предоставление услуг 5G, мы проведем 16 октября, операторы начнут предоставлять нашим гражданам с 1 апреля 2026 года", - написал Уралоглу в соцсети Х. По его словам, общая частота 400 МГц будет распределена между операторами в виде 11 различных частотных пакетов на основе тендера с минимальной стоимостью 2,1 миллиарда долларов. "Будет введено требование об использовании до 60% отечественной продукции и до 30% национальных продуктов связи. В новом периоде скорость мобильного интернета увеличится как минимум в 10 раз, а наш путь к цифровизации ускорится", - добавил министр.

