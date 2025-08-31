https://ria.ru/20250831/turtsiya-2038640368.html
В Турции в 2026 году начнут предоставлять услуги 5G
В Турции в 2026 году начнут предоставлять услуги 5G - РИА Новости, 31.08.2025
В Турции в 2026 году начнут предоставлять услуги 5G
Мобильные операторы Турции начнут предоставлять технологии пятого поколения (5G) с 1 апреля 2026 года, скорость мобильного интернета в республике может... РИА Новости, 31.08.2025
2025-08-31T12:12:00+03:00
2025-08-31T12:12:00+03:00
2025-08-31T12:12:00+03:00
в мире
турция
реджеп тайип эрдоган
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014407249_0:164:3058:1884_1920x0_80_0_0_52b55fb047b0fa6e647791e187b5ef06.jpg
АНКАРА, 31 авг - РИА Новости. Мобильные операторы Турции начнут предоставлять технологии пятого поколения (5G) с 1 апреля 2026 года, скорость мобильного интернета в республике может увеличиться минимум в десять раз, сообщил министр транспорта и инфраструктуры Абдулькадир Уралоглу. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в республике планируют запустить сотовую связь 5G в 2026 году. "Тендер на предоставление услуг 5G, мы проведем 16 октября, операторы начнут предоставлять нашим гражданам с 1 апреля 2026 года", - написал Уралоглу в соцсети Х. По его словам, общая частота 400 МГц будет распределена между операторами в виде 11 различных частотных пакетов на основе тендера с минимальной стоимостью 2,1 миллиарда долларов. "Будет введено требование об использовании до 60% отечественной продукции и до 30% национальных продуктов связи. В новом периоде скорость мобильного интернета увеличится как минимум в 10 раз, а наш путь к цифровизации ускорится", - добавил министр.
https://ria.ru/20250826/golosovanie-2037639910.html
турция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014407249_165:0:2894:2047_1920x0_80_0_0_84fcf3175ae4123f34e9763dce0fe336.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, реджеп тайип эрдоган
В мире, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган
В Турции в 2026 году начнут предоставлять услуги 5G
Турецкие мобильные операторы начнут предоставлять услуги 5G с 1 апреля 2026 года
АНКАРА, 31 авг - РИА Новости. Мобильные операторы Турции начнут предоставлять технологии пятого поколения (5G) с 1 апреля 2026 года, скорость мобильного интернета в республике может увеличиться минимум в десять раз, сообщил министр транспорта и инфраструктуры Абдулькадир Уралоглу.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
заявил, что в республике планируют запустить сотовую связь 5G в 2026 году.
"Тендер на предоставление услуг 5G, мы проведем 16 октября, операторы начнут предоставлять нашим гражданам с 1 апреля 2026 года", - написал Уралоглу в соцсети Х.
По его словам, общая частота 400 МГц будет распределена между операторами в виде 11 различных частотных пакетов на основе тендера с минимальной стоимостью 2,1 миллиарда долларов.
"Будет введено требование об использовании до 60% отечественной продукции и до 30% национальных продуктов связи. В новом периоде скорость мобильного интернета увеличится как минимум в 10 раз, а наш путь к цифровизации ускорится", - добавил министр.