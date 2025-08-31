Рейтинг@Mail.ru
В Турции в 2026 году начнут предоставлять услуги 5G
12:12 31.08.2025
В Турции в 2026 году начнут предоставлять услуги 5G
Мобильные операторы Турции начнут предоставлять технологии пятого поколения (5G) с 1 апреля 2026 года, скорость мобильного интернета в республике может... РИА Новости, 31.08.2025
в мире
турция
реджеп тайип эрдоган
АНКАРА, 31 авг - РИА Новости. Мобильные операторы Турции начнут предоставлять технологии пятого поколения (5G) с 1 апреля 2026 года, скорость мобильного интернета в республике может увеличиться минимум в десять раз, сообщил министр транспорта и инфраструктуры Абдулькадир Уралоглу. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в республике планируют запустить сотовую связь 5G в 2026 году. "Тендер на предоставление услуг 5G, мы проведем 16 октября, операторы начнут предоставлять нашим гражданам с 1 апреля 2026 года", - написал Уралоглу в соцсети Х. По его словам, общая частота 400 МГц будет распределена между операторами в виде 11 различных частотных пакетов на основе тендера с минимальной стоимостью 2,1 миллиарда долларов. "Будет введено требование об использовании до 60% отечественной продукции и до 30% национальных продуктов связи. В новом периоде скорость мобильного интернета увеличится как минимум в 10 раз, а наш путь к цифровизации ускорится", - добавил министр.
турция
в мире, турция, реджеп тайип эрдоган
В мире, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган
© AP Photo / Emrah GurelФлаг Турции
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 31.08.2025
© AP Photo / Emrah Gurel
Флаг Турции. Архивное фото
АНКАРА, 31 авг - РИА Новости. Мобильные операторы Турции начнут предоставлять технологии пятого поколения (5G) с 1 апреля 2026 года, скорость мобильного интернета в республике может увеличиться минимум в десять раз, сообщил министр транспорта и инфраструктуры Абдулькадир Уралоглу.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в республике планируют запустить сотовую связь 5G в 2026 году.
"Тендер на предоставление услуг 5G, мы проведем 16 октября, операторы начнут предоставлять нашим гражданам с 1 апреля 2026 года", - написал Уралоглу в соцсети Х.
По его словам, общая частота 400 МГц будет распределена между операторами в виде 11 различных частотных пакетов на основе тендера с минимальной стоимостью 2,1 миллиарда долларов.
"Будет введено требование об использовании до 60% отечественной продукции и до 30% национальных продуктов связи. В новом периоде скорость мобильного интернета увеличится как минимум в 10 раз, а наш путь к цифровизации ускорится", - добавил министр.
