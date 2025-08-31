https://ria.ru/20250831/trevoga-2038614309.html

В Воронежской области отменили опасность атаки беспилотников

2025-08-31T06:55:00+03:00

МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников отменили на территории Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале. Опасность атаки БПЛА в регионе объявили в 20.05 мск субботы. Она продлилась около 10,5 часов. "Отбой опасности атаки БПЛА в регионе (в Воронежской области - ред.)", - написал Гусев.

