В Воронежской области отменили опасность атаки беспилотников
В Воронежской области отменили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 31.08.2025
В Воронежской области отменили опасность атаки беспилотников
Опасность атаки беспилотников отменили на территории Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 31.08.2025
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников отменили на территории Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале. Опасность атаки БПЛА в регионе объявили в 20.05 мск субботы. Она продлилась около 10,5 часов. "Отбой опасности атаки БПЛА в регионе (в Воронежской области - ред.)", - написал Гусев.
