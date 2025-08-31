Рейтинг@Mail.ru
ЕК: США окажут поддержку в случае размещения войск ЕС на Украине
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
22:31 31.08.2025
ЕК: США окажут поддержку в случае размещения войск ЕС на Украине
ЕК: США окажут поддержку в случае размещения войск ЕС на Украине
Президент США Дональд Трамп подтвердил, что США окажут поддержку в случае размещения европейских солдат на Украине, заявила газете Financial Times глава... РИА Новости, 31.08.2025
БРЮССЕЛЬ, 31 авг – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подтвердил, что США окажут поддержку в случае размещения европейских солдат на Украине, заявила газете Financial Times глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. "Президент Трамп заверил нас (в Вашингтоне 18 августа – ред.), что американское присутствие будет обеспечено для поддержки. Это было совершенно ясно и неоднократно подтверждалось", - сказала она. Президент США Дональд Трамп 18 августа принял в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров европейских стран. Во время встречи Трамп заявил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Трамп также сказал, что во время его президентства американских войск на Украине не будет. Агентство Блумберг передавало, что гарантии безопасности США и Европы для Киева будут опираться на работу "коалиции желающих", которая может включать в себя многонациональные силы. В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств-членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий. Как подчеркнул ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответ на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной на переговорах в Стамбуле в 2022 году.
ЕК: США окажут поддержку в случае размещения войск ЕС на Украине

В Еврокомиссии заявили о поддержке США в случае размещения войск ЕС на Украине

Флаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 31.08.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 31 авг – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подтвердил, что США окажут поддержку в случае размещения европейских солдат на Украине, заявила газете Financial Times глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
"Президент Трамп заверил нас (в Вашингтоне 18 августа – ред.), что американское присутствие будет обеспечено для поддержки. Это было совершенно ясно и неоднократно подтверждалось", - сказала она.
Президент США Дональд Трамп 18 августа принял в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров европейских стран. Во время встречи Трамп заявил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Трамп также сказал, что во время его президентства американских войск на Украине не будет. Агентство Блумберг передавало, что гарантии безопасности США и Европы для Киева будут опираться на работу "коалиции желающих", которая может включать в себя многонациональные силы.
В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств-членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
Как подчеркнул ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответ на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной на переговорах в Стамбуле в 2022 году.
