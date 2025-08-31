https://ria.ru/20250831/titanic-2038393035.html

Не могли сдержать слез: почему находка на дне океана поразила человечество

Не могли сдержать слез: почему находка на дне океана поразила человечество - РИА Новости, 31.08.2025

Не могли сдержать слез: почему находка на дне океана поразила человечество

Сорок лет назад люди впервые с момента катастрофы увидели "Титаник". Кадры, снятые на дне Атлантики, шокировали многих и до сих пор будоражат умы по всему миру, РИА Новости, 31.08.2025

2025-08-31T08:00:00+03:00

2025-08-31T08:00:00+03:00

2025-08-31T08:04:00+03:00

титаник (судно)

легендарный "титаник": история и современность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571965983_0:49:800:499_1920x0_80_0_0_f24fdc57fb52b0a9cb038fc27e5a3b39.jpg

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости, Николай Гурьянов. Сорок лет назад люди впервые с момента катастрофы увидели "Титаник". Кадры, снятые на дне Атлантики, шокировали многих и до сих пор будоражат умы по всему миру, в том числе в России. Как история легендарного лайнера продолжает влиять на человеческие судьбы — в материале РИА Новости.Главное кораблекрушение всех временОкеанский лайнер "Титаник" построили на ирландской верфи Harland and Wolff по заказу компании White Star Line. Он был немного длиннее головного судна — "Олимпика", а потому считался самым большим пассажирским судном в мире, которое рекламировалось как непотопляемое. Но, как известно, затонуло в первом же рейсе.В ночь с 14 на 15 апреля 1912-го оно столкнулось с айсбергом, который разрушил обшивку шести отсеков, тогда как лайнер мог выдержать затопление четырех. Спустя два часа сорок минут после столкновения "Титаник" ушел под воду.Спаслись лишь 712 человек из 2208 (таковы последние данные) — мест на шлюпках на всех не хватило. В списке потерь — знаменитые фамилии: бизнесмены Джон Якоб Астор IV, Бенджамин Гуггенхайм, Исидор Штраус и его супруга Ида.Позже будут и более масштабные трагедии на воде, с куда большим количеством жертв и с меньшей долей спасенных, но гибель "Титаника" до сих пор — самое известное кораблекрушение в мире. Во многом благодаря массмедиа. Первый фильм о катастрофе сняли в 1912-м. За сто с лишним лет написано множество статей, книг, но продолжают выходить новые. В 1963-м в США появилось первое общество, посвященное изучению истории судна.И родственники погибших, и энтузиасты не раз высказывали желание поднять корабль — весь или частями. Дело в том, что в общественном сознании десятилетиями господствовало мнение, что "Титаник" не был разрушен при затоплении. Десятки выживших рассказывали, что судно разломилось, — но их не хотели слушать."Вы что-то путаете""По результатам официального британского расследования крушения "Титаника" считалось, что лайнер затонул целиком. Ключевым доказательством стали показания выжившего старшего офицера Чарльза Лайтоллера, который настаивал на этой версии. Однако впоследствии появились данные, что Лайтоллер мог исказить факты, чтобы не навредить репутации судоходной компании White Star Line, в которой продолжал работать", — говорит председатель российского Историко-исследовательского сообщества "Титаника" (ИИСТ) Максим Полищук.Сторонники версии о цельном затоплении лайнера активно отстаивали свою позицию, продолжает он. Ярким примером стал инцидент на заседании Исторического общества "Титаника" в США, где модератор публично прервал выжившую пассажирку, которая буквально на пальцах показывала, как судно разломилось на ее глазах, и заявил, что та "что-то перепутала".Уже с первых дней после крушения высказывались различные идеи, как поднять сам корабль, его сокровища или тела погибших. Одни предлагали вытянуть судно со дна с помощью магнитов, другие — взорвать с помощью взрывчатки, чтобы все, что нужно, всплыло на поверхность."В середине 60-х работник трикотажной фабрики Дуглас Вулли предлагал поднять обломки, раздувая нейлоновые воздушные шары, прикрепленные к корпусу, а затем доставить их в Ливерпуль и переделать в плавучий музей. Была даже создана компания для сбора денег, но идея сдулась, как тот же воздушный шарик, когда выяснилось, что ее автор не подумал о том, как же надуть эти шары. Расчеты показали: потребуется не менее десяти лет, чтобы набрать достаточное количество газа для преодоления давления воды", — рассказывает Полищук.Это была не единственная "гениальная" идея. Хотели закачать в "Титаник" 180 тысяч тонн расплавленного воска (или вазелина). Или заполнить судно шариками для пинг-понга, однако выяснилось, что они бы сплющились задолго до того, как достигли глубины залегания корабля — 3800 метров. А герой книги Клайва Касслера "Поднять "Титаник" (1976) Дирк Питт предложил заделать отверстия в корпусе судна и заполнить его сжатым воздухом, в результате чего корабль бы просто "выскочил из воды, как современные подводные лодки".Секретная миссияОднако не только поднять, но и найти "Титаник" было сложно. Дело в том, что в роковую ночь четвертый помощник капитана Джозеф Боксхолл не совсем верно определил координаты терпящего бедствие судна, тем самым пустив поисковиков по ложному следу. В начале 1980-х к предполагаемому месту крушения отправлялись несколько экспедиций, но успеха они не добились.Напоминанием о той эпохе служит картина художника-мариниста Кена Маршалла, который значительную часть своего творчества посвятил погибшему кораблю (его работы станут референсом для киноленты Кэмерона). На одном из полотен изображен единый и неделимый "Титаник", стоящий на морском дне, — и мачты, и подъемные краны на месте, даже одна труба сохранилась.Первого сентября 1985-го мечты о спасении "Титаника" разбились. Холодная война была в самом разгаре. Океанограф Роберт Баллард, создатель глубоководных аппаратов, работал над секретными заданиями в интересах американских ВМС. Найти "Титаник" было его мечтой, но претендовать на научные гранты он не мог из-за режима секретности. И обратился за финансовой помощью к флотскому начальству. Там согласились, но с условием, что Баллард сперва найдет две затонувшие американские подлодки. Поиски "Титаника" были отличным прикрытием для этой миссии.Быстро обнаружить субмарины не удалось, так что у участников экспедиции, в состав которой также входили французские океанографы под началом Жан-Луи Мишеля, на "охоту" за погибшим лайнером оставалось всего 12 дней. К счастью, спустя восемь она увенчалась успехом."Мы прошли прямо над потрясающим котлом. Он точно такой, как в книжках", — отчитывался Баллард журналистам. Находка стала мировой сенсацией. Но эйфорию быстро сменили другие чувства. По словам океанографа, пришло отрезвляющие осознание того, что они "обнаружили корабль, на котором погибли 1500 человек". Само же судно, как выяснилось, сильно разрушено."Масштабы повреждений ясно дали понять, что поднять и при этом сохранить "Титаник" невозможно. Любое усилие к истончившимся за более чем семь десятилетий переборкам и палубам ведет к их неизбежному обрушению и превращению в труху. Выход один: нужно оставить "Титаник" там, где он навсегда упокоился", — комментирует Полищук.Художник-маринист Кен Маршалл, узнав об этом, не мог сдержать слез: его любимый корабль словно умер еще раз. Похожие чувства испытывали многие. Однако найденные обломки дали мощный импульс к изучению истории "Титаника". Все это, среди прочего, привело к появлению киношедевра Кэмерона.Достижение или кощунствоЗа наследие "Титаника" развернулась борьба в американских судах. Право поднимать объекты с места крушения получила компания RMS Titanic Inc. На поверхность доставили различные предметы: фрагменты интерьера и даже кусок обшивки судна, посуду, вещи пассажиров. Последний артефакт извлекли в 2004-м. Сегодня находки можно увидеть в музеях и на выставках."Помню одну из выставок. В первом помещении был всего один экспонат: тот самый колокол "вороньего гнезда", в который впередсмотрящие Фредерик Флит и Реджинальд Ли ударили три раза, когда увидели айсберг. Ощущение непередаваемое", — делится впечатлениями Полищук.Отметим, что Россия тоже сыграла важную роль в исследовании лайнера: глубоководные обитаемые аппараты "Мир-1" и "Мир-2" под руководством Героя России, океанографа Анатолия Сагалевича неоднократно опускались к месту кораблекрушения. Аппараты можно увидеть в оскароносной драме. По словам Полищука, "Миры" подняли на поверхность один из самых важных предметов в истории судна — основание штурвала, с помощью которого рулевой Роберт Хиченс пытался уклониться от столкновения с айсбергом.Впрочем, среди моряков встречается точка зрения, согласно которой непрекращающееся шоу вокруг места трагедии — кощунство. Писатель-маринист, капитан первого ранга Владимир Шигин в комментарии РИА Новости заявлял: "По всем законам это братская могила. Там погибли многие. И превращать это в шоу — рыться там, брать какие-то сувениры — запрещено международными соглашениями. Но на это смотрят сквозь пальцы".Полищук не согласен. "Конечно, артефакты нужно поднимать — хотя бы потому, что они вызывают неподдельный интерес к истории и привлекут миллионы людей со всего мира в музеи", — говорит он."Библейская история"Пока обломки судна медленно разрушаются на дне, его история продолжает занимать умы миллионов по всему миру. Богатые с риском для жизни спускаются к месту крушения. Фанаты коллекционируют все, что связано с кораблем, изучают архивы, создают модели и художественные произведения в разных жанрах.По словам Полищука, в ИИСТ, крупнейшем русскоязычном сообществе любителей "Титаника", около ста тысяч участников. Они проводят встречи и оффлайн — Сагалевич тоже приходит. По мнению председателя организации, причина такого интереса в том, что гибель "Титаника" — это, по выражению Кэмерона, "библейская история"."Титаник" затонул не сразу, как некоторые корабли. Его крушение превратилось в замедленный "фильм-катастрофу", и это позволило обнажить многие человеческие качества. Какой выбор ты сделаешь перед лицом неизбежной смерти? Примешь ли свою судьбу? Или вот жена миллионера — муж посадил ее в шлюпку, а сам остался погибать — какой выбор сделает она? А оркестр, который продолжает играть, когда океан уже у их ног?" — рассуждает Полищук.По его словам, среди участников сообщества немало тех, чью судьбу определило увлечение "Титаником": кто-то стал офицером ВМФ, кто-то пошел в торговый флот, некоторые устроились работать на современные круизные лайнеры. Вряд ли найдется хоть один незатонувший корабль, который так же сильно вдохновляет людей на то, чтобы связать жизнь с морем.

https://ria.ru/20230624/titanik-1880070339.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

титаник (судно), легендарный "титаник": история и современность