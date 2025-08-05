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В США назвали причины катастрофы батискафа "Титан" - РИА Новости, 05.08.2025
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21:49 05.08.2025 (обновлено: 23:30 05.08.2025)
https://ria.ru/20250805/ssha-2033574429.html
В США назвали причины катастрофы батискафа "Титан"
В США назвали причины катастрофы батискафа "Титан" - РИА Новости, 05.08.2025
В США назвали причины катастрофы батискафа "Титан"
Причинами катастрофы батискафа "Титан", затонувшего более двух лет назад во время экспедиции к обломкам парохода "Титаник", стали ошибки в проектировании и... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T21:49:00+03:00
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Причинами катастрофы батискафа "Титан", затонувшего более двух лет назад во время экспедиции к обломкам парохода "Титаник", стали ошибки в проектировании и техническом обслуживании, сообщила береговая охрана США в отчете по итогам расследования. В более чем 300-страничном отчете излагаются основные выводы и факторы, способствовавшие катастрофе, а также содержатся 17 рекомендаций по безопасности, направленных на усиление контроля за эксплуатацией подводных аппаратов. "Комиссия по расследованию определила, что основными факторами трагедии стали ненадлежащие процессы проектирования, сертификации, технического обслуживания и инспектирования судна "Титан" в компании-операторе OceanGate", - говорится в опубликованном докладе. Следствие, в частности, установило, что OceanGate не провела надлежащего расследования и не устранила известные аномалии корпуса после экспедиции к "Титанику" в 2022 году. Следователи также заявляют о токсичной корпоративной культуре в компании в OceanGate и пробелах в национальном и международном регулировании для подводных судов экспериментальных конструкций. Туристический аппарат "Титан" пропал 18 июня 2023 года во время спуска к "Титанику" - океанскому лайнеру, который затонул в северной Атлантике в 1912 году на глубине в 3,8 километра. Связь с батискафом, на борту которого находились пять человек, пропала менее чем через два часа после его погружения. Спустя четыре дня спасатели нашли обломки батискафа, полностью разрушившегося в результате имплозии - направленного внутрь взрыва. Фрагменты конструкции вместе с предполагаемыми останками членов экипажа были позднее подняты на поверхность. На борту аппарата, принадлежавшего американской компании OceanGate Expeditions, находились ее основатель Стоктон Раш, ветеран глубоководных исследований из Франции Поль-Анри Наржеоле, британский миллиардер и космический турист Хамиш Хардинг, пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его сын Сулейман.
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в мире, сша, франция
В мире, США, Франция
В США назвали причины катастрофы батискафа "Титан"

Береговая охрана США возложила вину за катастрофу батискафа "Титан" на OceanGate

© AP Photo / U.S. National Transportation Safety BoardСотрудники Береговой охраны США рядом с обломком подводного аппарата "Титан"
Сотрудники Береговой охраны США рядом с обломком подводного аппарата Титан - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© AP Photo / U.S. National Transportation Safety Board
Сотрудники Береговой охраны США рядом с обломком подводного аппарата "Титан". Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Причинами катастрофы батискафа "Титан", затонувшего более двух лет назад во время экспедиции к обломкам парохода "Титаник", стали ошибки в проектировании и техническом обслуживании, сообщила береговая охрана США в отчете по итогам расследования.
В более чем 300-страничном отчете излагаются основные выводы и факторы, способствовавшие катастрофе, а также содержатся 17 рекомендаций по безопасности, направленных на усиление контроля за эксплуатацией подводных аппаратов.
"Комиссия по расследованию определила, что основными факторами трагедии стали ненадлежащие процессы проектирования, сертификации, технического обслуживания и инспектирования судна "Титан" в компании-операторе OceanGate", - говорится в опубликованном докладе.
Следствие, в частности, установило, что OceanGate не провела надлежащего расследования и не устранила известные аномалии корпуса после экспедиции к "Титанику" в 2022 году.
Следователи также заявляют о токсичной корпоративной культуре в компании в OceanGate и пробелах в национальном и международном регулировании для подводных судов экспериментальных конструкций.
Туристический аппарат "Титан" пропал 18 июня 2023 года во время спуска к "Титанику" - океанскому лайнеру, который затонул в северной Атлантике в 1912 году на глубине в 3,8 километра. Связь с батискафом, на борту которого находились пять человек, пропала менее чем через два часа после его погружения. Спустя четыре дня спасатели нашли обломки батискафа, полностью разрушившегося в результате имплозии - направленного внутрь взрыва. Фрагменты конструкции вместе с предполагаемыми останками членов экипажа были позднее подняты на поверхность.
На борту аппарата, принадлежавшего американской компании OceanGate Expeditions, находились ее основатель Стоктон Раш, ветеран глубоководных исследований из Франции Поль-Анри Наржеоле, британский миллиардер и космический турист Хамиш Хардинг, пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его сын Сулейман.
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