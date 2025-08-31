На Западе указали на важную деталь в словах Путина перед саммитом ШОС

Рейтинг@Mail.ru
15:43 31.08.2025 (обновлено: 16:35 31.08.2025)
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Президент Владимир Путин не уделил внимания теме конфликта на Украине в интервью китайскому агентству "Синьхуа" в преддверии саммита ШОС, на это обратили внимание журналисты немецкого издания Tagesspiegel."В ходе достаточно продолжительного общения с корреспондентами российский лидер вообще не использовал слова "Украина", "конфликт" или "США"", — говорится в материале.По мнению издания, Москва послала Западу четкий сигнал: Россия планирует добиться дальнейших успехов в построении многополярного мирового порядка и встречи в рамках ШОС призваны придать мощный импульс осуществлению этой цели.С 31 августа по 1 сентября в китайском Тяньцзине пройдет саммит ШОС. По его завершении председательство в организации перейдет к Киргизии.Владимир Путин 31 августа отправился с четырехдневным визитом в Китай. Российский президент примет участие в саммите ШОС, в трехсторонней встрече с лидерами Монголии и Китая, проведет переговоры с Си Цзиньпином, а также несколько двусторонних бесед с лидерами иностранных государств. Путин будет присутствовать в качестве главного гостя на торжественных мероприятиях, приуроченных к 80-й годовщине победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Президент Владимир Путин не уделил внимания теме конфликта на Украине в интервью китайскому агентству "Синьхуа" в преддверии саммита ШОС, на это обратили внимание журналисты немецкого издания Tagesspiegel.
"В ходе достаточно продолжительного общения с корреспондентами российский лидер вообще не использовал слова "Украина", "конфликт" или "США"", — говорится в материале.
Путин надеется, что ШОС нарастит потенциал реагирования на вызовы и угрозы
30 августа, 01:15
По мнению издания, Москва послала Западу четкий сигнал: Россия планирует добиться дальнейших успехов в построении многополярного мирового порядка и встречи в рамках ШОС призваны придать мощный импульс осуществлению этой цели.
С 31 августа по 1 сентября в китайском Тяньцзине пройдет саммит ШОС. По его завершении председательство в организации перейдет к Киргизии.
Владимир Путин 31 августа отправился с четырехдневным визитом в Китай. Российский президент примет участие в саммите ШОС, в трехсторонней встрече с лидерами Монголии и Китая, проведет переговоры с Си Цзиньпином, а также несколько двусторонних бесед с лидерами иностранных государств. Путин будет присутствовать в качестве главного гостя на торжественных мероприятиях, приуроченных к 80-й годовщине победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.
В Британии посоветовали Трампу отправить делегацию на саммит ШОС
30 августа, 07:02
 
