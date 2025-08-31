https://ria.ru/20250831/solntse-2038637574.html

Ученые рассказали, когда выброшенная Солнцем плазма придет к Земле

Ученые рассказали, когда выброшенная Солнцем плазма придет к Земле

МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Плазма, выброшенная Солнцем, придет к Земле в ночь на 2 сентября, по предварительным прогнозам, это вызовет сильные магнитные бури уровня G3, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. Ранее ученые сообщали о двух выбросах Солнцем плазмы и произошедшей на звезде мощной вспышке. В случае одного выброса облако плазмы средних размеров было выброшено в сторону Меркурия и Венеры, во втором - прямо на Землю. "Сформированы результаты моделирования движения вчерашнего выброса плазмы вдоль линии Солнце-Земля. Согласно расчетам, солнечное вещество придёт к Земле уже завтра, 1 сентября, между 23 и 24 часами по московскому времени", - говорится в сообщении в Telegram-канале Лаборатории. Отмечается, что скорость плазмы довольно высокая - около 900 километров в секунду. Точный геомагнитный прогноз, как проанонсировали учёные, будет опубликован во второй половине дня в воскресенье. "Предварительно, наиболее достоверным считается уровень бурь G3 (сильные события, не наблюдавшиеся уже около 3 месяцев) с вероятностью около 20 % выхода в максимуме на уровень G4. Вероятность бурь высшего 5-го уровня практически исключена — составляет менее 1 %", - добавили в Лаборатории. В момент удара по магнитосфере и последующие несколько часов ожидаются интенсивные полярные сияния с нижней границей на широте 55 градусов. Кроме того, на Солнце сохраняется высокая вероятность вспышек высшего уровня мощности и повторных выбросов плазмы в сторону Земли.

