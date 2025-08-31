https://ria.ru/20250831/shos-2038675777.html
Ушаков рассказал об общении делегаций России и Азербайджана на саммите ШОС
Ушаков рассказал об общении делегаций России и Азербайджана на саммите ШОС - РИА Новости, 31.08.2025
Ушаков рассказал об общении делегаций России и Азербайджана на саммите ШОС
Президент России Владимир Путин пока не общался с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым, но члены российской делегации активно общались с азербайджанскими...
ТЯНЬЦЗИНЬ, 31 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пока не общался с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым, но члены российской делегации активно общались с азербайджанскими коллегами, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков."Пока, по-моему, нет", - ответил он на вопрос о том, удалось ли Путину пообщаться с Алиевым."Но члены российской делегации активно общались с коллегами из Азербайджана", - добавил он.При этом, отвечая на вопрос о том, поздоровались ли Путин и Алиев, Ушаков отметил: "Все друг с другом здороваются".
Ушаков рассказал об общении делегаций России и Азербайджана на саммите ШОС
Ушаков: Путин и Алиев пока не общались на саммите ШОС в Китае