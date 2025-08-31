https://ria.ru/20250831/shos-2038675777.html

Ушаков рассказал об общении делегаций России и Азербайджана на саммите ШОС

Ушаков рассказал об общении делегаций России и Азербайджана на саммите ШОС - РИА Новости, 31.08.2025

Ушаков рассказал об общении делегаций России и Азербайджана на саммите ШОС

Президент России Владимир Путин пока не общался с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым, но члены российской делегации активно общались с азербайджанскими... РИА Новости, 31.08.2025

2025-08-31T16:38:00+03:00

2025-08-31T16:38:00+03:00

2025-08-31T17:00:00+03:00

россия

азербайджан

шос

саммит шос в китае в 2025 году

в мире

юрий ушаков

владимир путин

ильхам алиев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004800395_540:12:2730:1244_1920x0_80_0_0_eb9d097052fa97b7eb7eb149f1344bc7.jpg

ТЯНЬЦЗИНЬ, 31 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пока не общался с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым, но члены российской делегации активно общались с азербайджанскими коллегами, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков."Пока, по-моему, нет", - ответил он на вопрос о том, удалось ли Путину пообщаться с Алиевым."Но члены российской делегации активно общались с коллегами из Азербайджана", - добавил он.При этом, отвечая на вопрос о том, поздоровались ли Путин и Алиев, Ушаков отметил: "Все друг с другом здороваются".

https://ria.ru/20250831/kitay-2038382697.html

россия

азербайджан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, азербайджан, шос, саммит шос в китае в 2025 году, в мире, юрий ушаков, владимир путин, ильхам алиев