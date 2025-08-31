Рейтинг@Mail.ru
Ушаков рассказал об общении делегаций России и Азербайджана на саммите ШОС
16:38 31.08.2025 (обновлено: 17:00 31.08.2025)
Ушаков рассказал об общении делегаций России и Азербайджана на саммите ШОС
ТЯНЬЦЗИНЬ, 31 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пока не общался с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым, но члены российской делегации активно общались с азербайджанскими коллегами, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков."Пока, по-моему, нет", - ответил он на вопрос о том, удалось ли Путину пообщаться с Алиевым."Но члены российской делегации активно общались с коллегами из Азербайджана", - добавил он.При этом, отвечая на вопрос о том, поздоровались ли Путин и Алиев, Ушаков отметил: "Все друг с другом здороваются".
россия, азербайджан, шос, саммит шос в китае в 2025 году, в мире, юрий ушаков, владимир путин, ильхам алиев
Ушаков рассказал об общении делегаций России и Азербайджана на саммите ШОС

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПомощник президента РФ Юрий Ушаков
Помощник президента РФ Юрий Ушаков. Архивное фото
ТЯНЬЦЗИНЬ, 31 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пока не общался с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым, но члены российской делегации активно общались с азербайджанскими коллегами, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Пока, по-моему, нет", - ответил он на вопрос о том, удалось ли Путину пообщаться с Алиевым.
"Но члены российской делегации активно общались с коллегами из Азербайджана", - добавил он.
При этом, отвечая на вопрос о том, поздоровались ли Путин и Алиев, Ушаков отметил: "Все друг с другом здороваются".
Россия Азербайджан ШОС Саммит ШОС в Китае в 2025 году Юрий Ушаков Владимир Путин Ильхам Алиев
 
 
