Ушаков сообщил о запланированной встрече Путина с премьером Словакии
Ушаков сообщил о запланированной встрече Путина с премьером Словакии - РИА Новости, 31.08.2025
Ушаков сообщил о запланированной встрече Путина с премьером Словакии
Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что у главы российского государства Владимира Путина, который в настоящее время находится в китайском Тяньцзине,... 31.08.2025
2025-08-31T16:50:00+03:00
2025-08-31T16:50:00+03:00
2025-08-31T16:56:00+03:00
ТЯНЬЦЗИНЬ, 31 авг - РИА Новости. Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что у главы российского государства Владимира Путина, который в настоящее время находится в китайском Тяньцзине, планируется встреча с премьером Словакии Робертом Фицо."Планируется", - сказал Ушаков журналисту Life Александру Юнашеву в ответ на соответствующий вопрос.
