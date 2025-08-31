https://ria.ru/20250831/putin-2038677221.html

Ушаков сообщил о запланированной встрече Путина с премьером Словакии

Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что у главы российского государства Владимира Путина, который в настоящее время находится в китайском Тяньцзине,...

ТЯНЬЦЗИНЬ, 31 авг - РИА Новости. Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что у главы российского государства Владимира Путина, который в настоящее время находится в китайском Тяньцзине, планируется встреча с премьером Словакии Робертом Фицо."Планируется", - сказал Ушаков журналисту Life Александру Юнашеву в ответ на соответствующий вопрос.

