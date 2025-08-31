Рейтинг@Mail.ru
Ушаков сообщил о запланированной встрече Путина с премьером Словакии - РИА Новости, 31.08.2025
16:50 31.08.2025 (обновлено: 16:56 31.08.2025)
Ушаков сообщил о запланированной встрече Путина с премьером Словакии
ТЯНЬЦЗИНЬ, 31 авг - РИА Новости. Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что у главы российского государства Владимира Путина, который в настоящее время находится в китайском Тяньцзине, планируется встреча с премьером Словакии Робертом Фицо."Планируется", - сказал Ушаков журналисту Life Александру Юнашеву в ответ на соответствующий вопрос.
Ушаков сообщил о запланированной встрече Путина с премьером Словакии

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время встречи. Архивное фото
ТЯНЬЦЗИНЬ, 31 авг - РИА Новости. Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что у главы российского государства Владимира Путина, который в настоящее время находится в китайском Тяньцзине, планируется встреча с премьером Словакии Робертом Фицо.
"Планируется", - сказал Ушаков журналисту Life Александру Юнашеву в ответ на соответствующий вопрос.
Путин и Си Цзиньпин обсудили последние российско-американские контакты
