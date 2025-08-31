https://ria.ru/20250831/putin-2038671138.html
Путин встретился с Пашиняном на полях саммита ШОС
ТЯНЬЦЗИНЬ, 31 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), передаёт корреспондент РИА Новости.Мероприятия в рамках саммита проходят в Международном конгрессно-выставочном центре "Мэйцзян" в китайском Тяньцзине.Саммит открылся в воскресенье торжественным приёмом для глав делегаций от имени хозяина саммита – председателя КНР Си Цзиньпина.Официальная программа саммита стартует 1 сентября.
