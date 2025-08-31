Рейтинг@Mail.ru
Путин встретился с Пашиняном на полях саммита ШОС
16:10 31.08.2025 (обновлено: 16:45 31.08.2025)
Путин встретился с Пашиняном на полях саммита ШОС
Президент РФ Владимир Путин встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), передаёт... РИА Новости, 31.08.2025
ТЯНЬЦЗИНЬ, 31 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), передаёт корреспондент РИА Новости.Мероприятия в рамках саммита проходят в Международном конгрессно-выставочном центре "Мэйцзян" в китайском Тяньцзине.Саммит открылся в воскресенье торжественным приёмом для глав делегаций от имени хозяина саммита – председателя КНР Си Цзиньпина.Официальная программа саммита стартует 1 сентября.
китай, шос, в мире, никол пашинян, си цзиньпин, саммит шос в китае в 2025 году
Китай, ШОС, В мире, Никол Пашинян, Си Цзиньпин, Саммит ШОС в Китае в 2025 году
Путин встретился с премьером Армении Пашиняном на полях саммита ШОС в Китае

ТЯНЬЦЗИНЬ, 31 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), передаёт корреспондент РИА Новости.
Мероприятия в рамках саммита проходят в Международном конгрессно-выставочном центре "Мэйцзян" в китайском Тяньцзине.
Саммит открылся в воскресенье торжественным приёмом для глав делегаций от имени хозяина саммита – председателя КНР Си Цзиньпина.
Официальная программа саммита стартует 1 сентября.
Официальный визит президента Владимира Путина в КНР - РИА Новости, 1920, 31.08.2025
На Западе указали на важную деталь в словах Путина перед саммитом ШОС
Вчера, 15:43
 
КитайШОСВ миреНикол ПашинянСи ЦзиньпинСаммит ШОС в Китае в 2025 году
 
 
