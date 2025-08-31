https://ria.ru/20250831/putin-2038661517.html

Путин и Си Цзиньпин пообщались перед церемонией фотографирования

Путин и Си Цзиньпин пообщались перед церемонией фотографирования - РИА Новости, 31.08.2025

Путин и Си Цзиньпин пообщались перед церемонией фотографирования

31.08.2025

МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин кратко пообщались "на ногах" перед совместным фотографированием глав делегаций, прибывших на саммит ШОС, передает корреспондент РИА Новости.Путин прибыл на площадку саммита ШОС, который открылся в воскресенье торжественным приёмом для глав делегаций от имени хозяина саммита - председателя КНР. Путин и Си Цзиньпин приветствовали друг друга рукопожатием. Российского лидера председатель КНР встречал со своей супругой Пэн Лиюань.Путин и Си Цзиньпин кратко пообщались "на ногах" перед совместным фотографированием глав делегаций, прибывших на саммит ШОС.

