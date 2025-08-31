Рейтинг@Mail.ru
Путин и Си Цзиньпин пообщались перед церемонией фотографирования - РИА Новости, 31.08.2025
14:52 31.08.2025
https://ria.ru/20250831/putin-2038661517.html
Путин и Си Цзиньпин пообщались перед церемонией фотографирования
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин кратко пообщались "на ногах" перед совместным фотографированием глав делегаций, прибывших на саммит ШОС, передает корреспондент РИА Новости.Путин прибыл на площадку саммита ШОС, который открылся в воскресенье торжественным приёмом для глав делегаций от имени хозяина саммита - председателя КНР. Путин и Си Цзиньпин приветствовали друг друга рукопожатием. Российского лидера председатель КНР встречал со своей супругой Пэн Лиюань.Путин и Си Цзиньпин кратко пообщались "на ногах" перед совместным фотографированием глав делегаций, прибывших на саммит ШОС.
китай
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Общение Путина и Си Цзиньпина перед совместным фотографированием
Общение Путина и Си Цзиньпина перед совместным фотографированием.
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин кратко пообщались "на ногах" перед совместным фотографированием глав делегаций, прибывших на саммит ШОС, передает корреспондент РИА Новости.
Путин прибыл на площадку саммита ШОС, который открылся в воскресенье торжественным приёмом для глав делегаций от имени хозяина саммита - председателя КНР. Путин и Си Цзиньпин приветствовали друг друга рукопожатием. Российского лидера председатель КНР встречал со своей супругой Пэн Лиюань.
Путин и Си Цзиньпин кратко пообщались "на ногах" перед совместным фотографированием глав делегаций, прибывших на саммит ШОС.
