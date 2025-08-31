https://ria.ru/20250831/putin-2038661517.html
Путин и Си Цзиньпин пообщались перед церемонией фотографирования
шос
в мире
китай
си цзиньпин
владимир путин
пэн лиюань
саммит шос в китае в 2025 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1f/2038662559_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b82c715d6312d16b0d74bc54dd3b802f.jpg
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин кратко пообщались "на ногах" перед совместным фотографированием глав делегаций, прибывших на саммит ШОС, передает корреспондент РИА Новости.Путин прибыл на площадку саммита ШОС, который открылся в воскресенье торжественным приёмом для глав делегаций от имени хозяина саммита - председателя КНР. Путин и Си Цзиньпин приветствовали друг друга рукопожатием. Российского лидера председатель КНР встречал со своей супругой Пэн Лиюань.Путин и Си Цзиньпин кратко пообщались "на ногах" перед совместным фотографированием глав делегаций, прибывших на саммит ШОС.
китай
ШОС, В мире, Китай, Си Цзиньпин, Владимир Путин, Пэн Лиюань, Саммит ШОС в Китае в 2025 году
