В Китае Путина встретили почетным караулом
Президента России Владимира Путина в китайском Тяньцзине встретили красной ковровой дорожкой и почетным караулом, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 31.08.2025
2025-08-31T05:14:00+03:00
2025-08-31T05:14:00+03:00
2025-08-31T09:37:00+03:00
китай
россия
монголия
си цзиньпин
шос
владимир путин
в мире
саммит шос в китае в 2025 году
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 31 авг - РИА Новости. Президента России Владимира Путина в китайском Тяньцзине встретили красной ковровой дорожкой и почетным караулом, передаёт корреспондент РИА Новости. В воскресенье российский лидер прилетел в Тяньзинь, где примет участие в мероприятиях саммита ШОС. Также в рамках четырёхдневного визита в КНР президент России поучаствует в трехсторонней встрече с лидерами Монголии и Китая, проведет переговоры с Си Цзиньпином, а также ряд двусторонних бесед с лидерами иностранных государств. Кроме того, он будет присутствовать в качестве главного гостя на торжественных мероприятиях, приуроченных к 80-й годовщине победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.
Прилет Путина в Тяньцзинь
Путина в Тяньцзине встретили почётный караул и красная ковровая дорожка. Российский президент в рамках визита будет передвигаться по КНР на "Аурусе" с китайскими номерами.
2025-08-31T05:14
В Китае Путина встретили почетным караулом
Путина в Китае встретили красной ковровой дорожкой и почётным караулом