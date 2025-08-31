https://ria.ru/20250831/putin-2038609627.html

В Китае Путина встретили почетным караулом

В Китае Путина встретили почетным караулом - РИА Новости, 31.08.2025

В Китае Путина встретили почетным караулом

Президента России Владимира Путина в китайском Тяньцзине встретили красной ковровой дорожкой и почетным караулом, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 31.08.2025

2025-08-31T05:14:00+03:00

2025-08-31T05:14:00+03:00

2025-08-31T09:37:00+03:00

китай

россия

монголия

си цзиньпин

шос

владимир путин

в мире

саммит шос в китае в 2025 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1f/2038618574_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d7b401b8ece7b689592fc8ecd09607e3.jpg

ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 31 авг - РИА Новости. Президента России Владимира Путина в китайском Тяньцзине встретили красной ковровой дорожкой и почетным караулом, передаёт корреспондент РИА Новости. В воскресенье российский лидер прилетел в Тяньзинь, где примет участие в мероприятиях саммита ШОС. Также в рамках четырёхдневного визита в КНР президент России поучаствует в трехсторонней встрече с лидерами Монголии и Китая, проведет переговоры с Си Цзиньпином, а также ряд двусторонних бесед с лидерами иностранных государств. Кроме того, он будет присутствовать в качестве главного гостя на торжественных мероприятиях, приуроченных к 80-й годовщине победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.

https://ria.ru/20250512/sammity-2016362123.html

китай

россия

монголия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Прилет Путина в Тяньцзинь Путина в Тяньцзине встретили почётный караул и красная ковровая дорожка. Российский президент в рамках визита будет передвигаться по КНР на "Аурусе" с китайскими номерами. 2025-08-31T05:14 true PT0M58S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

китай, россия, монголия, си цзиньпин, шос, владимир путин, в мире, саммит шос в китае в 2025 году