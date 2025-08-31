В Китае Путина встретили почетным караулом

Рейтинг@Mail.ru
05:14 31.08.2025 (обновлено: 09:37 31.08.2025)
китай
россия
монголия
си цзиньпин
шос
владимир путин
в мире
саммит шос в китае в 2025 году
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 31 авг - РИА Новости. Президента России Владимира Путина в китайском Тяньцзине встретили красной ковровой дорожкой и почетным караулом, передаёт корреспондент РИА Новости. В воскресенье российский лидер прилетел в Тяньзинь, где примет участие в мероприятиях саммита ШОС. Также в рамках четырёхдневного визита в КНР президент России поучаствует в трехсторонней встрече с лидерами Монголии и Китая, проведет переговоры с Си Цзиньпином, а также ряд двусторонних бесед с лидерами иностранных государств. Кроме того, он будет присутствовать в качестве главного гостя на торжественных мероприятиях, приуроченных к 80-й годовщине победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.
китай, россия, монголия, си цзиньпин, шос, владимир путин, в мире, саммит шос в китае в 2025 году
Китай, Россия, Монголия, Си Цзиньпин, ШОС, Владимир Путин, В мире, Саммит ШОС в Китае в 2025 году
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 31 авг - РИА Новости. Президента России Владимира Путина в китайском Тяньцзине встретили красной ковровой дорожкой и почетным караулом, передаёт корреспондент РИА Новости.
В воскресенье российский лидер прилетел в Тяньзинь, где примет участие в мероприятиях саммита ШОС.
Также в рамках четырёхдневного визита в КНР президент России поучаствует в трехсторонней встрече с лидерами Монголии и Китая, проведет переговоры с Си Цзиньпином, а также ряд двусторонних бесед с лидерами иностранных государств. Кроме того, он будет присутствовать в качестве главного гостя на торжественных мероприятиях, приуроченных к 80-й годовщине победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.
КитайРоссияМонголияСи ЦзиньпинШОСВладимир ПутинВ миреСаммит ШОС в Китае в 2025 году
 
 
