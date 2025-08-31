https://ria.ru/20250831/pushilin-2038703497.html

ВС России освободили весь юг ДНР, сообщил Пушилин

31.08.2025

С освобождением поселка Камышеваха весь юг ДНР оказался под контролем подразделений российских войск, сообщил глава республики Денис Пушилин

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. С освобождением поселка Камышеваха весь юг ДНР оказался под контролем подразделений российских войск, сообщил глава республики Денис Пушилин на видео, размещенном в его Telegram-канале."За прошедшую неделю, согласно заявлениям Министерства обороны Российской Федерации, были освобождены следующие населенные пункты: Первое Мая, Нелеповка и Камышеваха. Следует отметить, что юг республики, получается, — зона ответственности группировки войск "Восток". Освобождены все населенные пункты. Последний населенный пункт оставался, вот теперь все — на территории Донецкой Народной Республики все наши города, все наши районы освобождены", — сказал он.Глава ДНР назвал это действительно значимым событием и выразил благодарность всем военнослужащим группировки войск "Восток"."А они улучшают свои позиции уже на территории Днепропетровской области, создавая необходимые условия для безопасности наших населенных пунктов", — добавил Пушилин.Накануне Минобороны сообщило об освобождении бойцами российской группировки войск "Восток" населенного пункта Камышеваха в ДНР.

