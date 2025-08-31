ВС России освободили весь юг ДНР, сообщил Пушилин

Рейтинг@Mail.ru
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:15 31.08.2025 (обновлено: 20:52 31.08.2025)
https://ria.ru/20250831/pushilin-2038703497.html
С освобождением поселка Камышеваха весь юг ДНР оказался под контролем подразделений российских войск, сообщил глава республики Денис Пушилин на видео,...
2025-08-31T20:15:00+03:00
2025-08-31T20:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
днепропетровская область
денис пушилин
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1d/1986382080_0:96:3300:1952_1920x0_80_0_0_4b046a0b1018d29887658cb3e6d6f089.jpg
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. С освобождением поселка Камышеваха весь юг ДНР оказался под контролем подразделений российских войск, сообщил глава республики Денис Пушилин на видео, размещенном в его Telegram-канале.&quot;За прошедшую неделю, согласно заявлениям Министерства обороны Российской Федерации, были освобождены следующие населенные пункты: Первое Мая, Нелеповка и Камышеваха. Следует отметить, что юг республики, получается, — зона ответственности группировки войск &quot;Восток&quot;. Освобождены все населенные пункты. Последний населенный пункт оставался, вот теперь все — на территории Донецкой Народной Республики все наши города, все наши районы освобождены&quot;, — сказал он.Глава ДНР назвал это действительно значимым событием и выразил благодарность всем военнослужащим группировки войск "Восток"."А они улучшают свои позиции уже на территории Днепропетровской области, создавая необходимые условия для безопасности наших населенных пунктов", — добавил Пушилин.Накануне Минобороны сообщило об освобождении бойцами российской группировки войск "Восток" населенного пункта Камышеваха в ДНР.
https://ria.ru/20250831/dnr-2038654735.html
донецкая народная республика
днепропетровская область
донецкая народная республика, вооруженные силы рф, днепропетровская область, денис пушилин, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ, Днепропетровская область, Денис Пушилин, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Пушилин: с освобождением Камышевахи весь юг ДНР оказался под контролем ВС РФ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военный в зоне СВО
Российский военный в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 31.08.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российский военный в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. С освобождением поселка Камышеваха весь юг ДНР оказался под контролем подразделений российских войск, сообщил глава республики Денис Пушилин на видео, размещенном в его Telegram-канале.
«

"За прошедшую неделю, согласно заявлениям Министерства обороны Российской Федерации, были освобождены следующие населенные пункты: Первое Мая, Нелеповка и Камышеваха. Следует отметить, что юг республики, получается, — зона ответственности группировки войск "Восток". Освобождены все населенные пункты. Последний населенный пункт оставался, вот теперь все — на территории Донецкой Народной Республики все наши города, все наши районы освобождены", — сказал он.

© ИнфографикаПодразделения группировки "Восток" освободили Камышеваху в ДНР
Подразделения группировки Восток освободили Камышеваху в ДНР
© Инфографика
Подразделения группировки "Восток" освободили Камышеваху в ДНР
Глава ДНР назвал это действительно значимым событием и выразил благодарность всем военнослужащим группировки войск "Восток".
«
"А они улучшают свои позиции уже на территории Днепропетровской области, создавая необходимые условия для безопасности наших населенных пунктов", — добавил Пушилин.
Накануне Минобороны сообщило об освобождении бойцами российской группировки войск "Восток" населенного пункта Камышеваха в ДНР.
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 31.08.2025
Российские разведгруппы зашли в Димитров в ДНР
Вчера, 14:16
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы РФДнепропетровская областьДенис ПушилинМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
