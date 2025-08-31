Рейтинг@Mail.ru
14:24 31.08.2025
Вертолет МЧС привлекли к тушению лесного пожара в Дагестане
унцукульский район
республика дагестан
МАХАЧКАЛА, 31 авг - РИА Новости. Вертолет МЧС привлекли к тушению лесного пожара вблизи села Гимры в Унцукульском районе Дагестана, сообщили в воскресенье в пресс-службе правительства региона. В субботу руководитель Центра управления регионом Исрафил Исрафилов сообщил в своем Telegram-канале, что по состоянию на 16.15 мск пожар в Унцукульском районе на склоне горы достиг площади 4 гектар на землях лесного фонда. Отмечалось, что пожар низовой, горит лесная подстилка в труднодоступной горной местности. "Продолжается тушение ландшафтного (лесного) пожара вблизи села Гимры Унцукульского района в труднодоступной скалистой местности… К тушению пожара в Унцукульском районе привлечен вертолет МЧС РФ", - говорится в сообщении. В тушении принимают участие сотрудники МЧС, лесопожарного центра, добровольцы - всего задействовано более 80 человек. Отмечается, что угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет. "Из-за крутых склонов и возможного камнепада доступ к некоторым очагам ограничен. Решением республиканской комиссии по ЧС при главе Республики Дагестан в тушении пожара принимает участие вертолет Ми-8 МЧС РФ". – приводятся в публикации слова руководителя комитета по лесному хозяйству региона Вагаба Абдулхамидова.
© Кадр видео из соцсетейЛесной пожар возле села Инкучимахи в Дагестане
Лесной пожар возле села Инкучимахи в Дагестане - РИА Новости, 1920, 31.08.2025
© Кадр видео из соцсетей
Лесной пожар возле села Инкучимахи в Дагестане. Архивное фото
МАХАЧКАЛА, 31 авг - РИА Новости. Вертолет МЧС привлекли к тушению лесного пожара вблизи села Гимры в Унцукульском районе Дагестана, сообщили в воскресенье в пресс-службе правительства региона.
В субботу руководитель Центра управления регионом Исрафил Исрафилов сообщил в своем Telegram-канале, что по состоянию на 16.15 мск пожар в Унцукульском районе на склоне горы достиг площади 4 гектар на землях лесного фонда. Отмечалось, что пожар низовой, горит лесная подстилка в труднодоступной горной местности.
"Продолжается тушение ландшафтного (лесного) пожара вблизи села Гимры Унцукульского района в труднодоступной скалистой местности… К тушению пожара в Унцукульском районе привлечен вертолет МЧС РФ", - говорится в сообщении.
В тушении принимают участие сотрудники МЧС, лесопожарного центра, добровольцы - всего задействовано более 80 человек. Отмечается, что угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет.
"Из-за крутых склонов и возможного камнепада доступ к некоторым очагам ограничен. Решением республиканской комиссии по ЧС при главе Республики Дагестан в тушении пожара принимает участие вертолет Ми-8 МЧС РФ". – приводятся в публикации слова руководителя комитета по лесному хозяйству региона Вагаба Абдулхамидова.
