Вертолет МЧС привлекли к тушению лесного пожара в Дагестане
Вертолет МЧС привлекли к тушению лесного пожара в Дагестане
2025-08-31T14:24:00+03:00

Вертолет МЧС привлекли к тушению лесного пожара вблизи села Гимры в Унцукульском районе Дагестана, сообщили в воскресенье в пресс-службе правительства региона.
МАХАЧКАЛА, 31 авг - РИА Новости. Вертолет МЧС привлекли к тушению лесного пожара вблизи села Гимры в Унцукульском районе Дагестана, сообщили в воскресенье в пресс-службе правительства региона. В субботу руководитель Центра управления регионом Исрафил Исрафилов сообщил в своем Telegram-канале, что по состоянию на 16.15 мск пожар в Унцукульском районе на склоне горы достиг площади 4 гектар на землях лесного фонда. Отмечалось, что пожар низовой, горит лесная подстилка в труднодоступной горной местности. "Продолжается тушение ландшафтного (лесного) пожара вблизи села Гимры Унцукульского района в труднодоступной скалистой местности… К тушению пожара в Унцукульском районе привлечен вертолет МЧС РФ", - говорится в сообщении. В тушении принимают участие сотрудники МЧС, лесопожарного центра, добровольцы - всего задействовано более 80 человек. Отмечается, что угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет. "Из-за крутых склонов и возможного камнепада доступ к некоторым очагам ограничен. Решением республиканской комиссии по ЧС при главе Республики Дагестан в тушении пожара принимает участие вертолет Ми-8 МЧС РФ". – приводятся в публикации слова руководителя комитета по лесному хозяйству региона Вагаба Абдулхамидова.
унцукульский район
республика дагестан
Вертолет МЧС привлекли к тушению лесного пожара в Дагестане
