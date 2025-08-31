Рейтинг@Mail.ru
В Павловске женщина погибла, упав с трубы заброшенной ТЭЦ
15:23 31.08.2025
В Павловске женщина погибла, упав с трубы заброшенной ТЭЦ
происшествия
павловск
санкт-петербург
С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 авг - РИА Новости. Сорокапятилетняя женщина скончалась, упав с трубы заброшенной ТЭЦ в Павловске, где она хотела сделать фото, после роупджампинга, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах Петербурга. "В Павловске были организованы прыжки со страховкой, так называемый роупджампинг. После окончания мероприятия 45-летняя мать с 22-летним сыном решили без страховки подняться на трубу котельной, чтобы сфотографироваться, однако женщина поскользнулась, упала вниз. Зафиксирована ее смерть", - рассказал собеседник агентства. По данным источника, женщина с сыном воспользовались услугами центра экстремальных видов спорта 23block. На сайте компании есть отдельная услуга по прыжку с трубы ТЭЦ "с веревкой и лифтом", где указано, что высота трубы составляет 88 метров, а глубина падения составляет 65 метров. В пресс-службе прокуратуры города РИА Новости сообщили, что ведомство установит все причины и обстоятельства произошедшего, а также даст оценку соблюдению требований федерального законодательства при организации и предоставлении организатором аттракциона услуг гражданам.
павловск
санкт-петербург
происшествия, павловск, санкт-петербург
Происшествия, Павловск, Санкт-Петербург
С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 авг - РИА Новости. Сорокапятилетняя женщина скончалась, упав с трубы заброшенной ТЭЦ в Павловске, где она хотела сделать фото, после роупджампинга, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах Петербурга.
Павловске были организованы прыжки со страховкой, так называемый роупджампинг. После окончания мероприятия 45-летняя мать с 22-летним сыном решили без страховки подняться на трубу котельной, чтобы сфотографироваться, однако женщина поскользнулась, упала вниз. Зафиксирована ее смерть", - рассказал собеседник агентства.
По данным источника, женщина с сыном воспользовались услугами центра экстремальных видов спорта 23block. На сайте компании есть отдельная услуга по прыжку с трубы ТЭЦ "с веревкой и лифтом", где указано, что высота трубы составляет 88 метров, а глубина падения составляет 65 метров.
В пресс-службе прокуратуры города РИА Новости сообщили, что ведомство установит все причины и обстоятельства произошедшего, а также даст оценку соблюдению требований федерального законодательства при организации и предоставлении организатором аттракциона услуг гражданам.
Балаклава - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
В Севастополе спасатели эвакуировали мужчину, упавшего с 15-метровой высоты
25 августа, 19:06
 
ПроисшествияПавловскСанкт-Петербург
 
 
