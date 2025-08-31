Рейтинг@Mail.ru
Меркель никогда не отличалась глубоким умом, заявил Пушков - РИА Новости, 31.08.2025
20:44 31.08.2025
Меркель никогда не отличалась глубоким умом, заявил Пушков
Меркель никогда не отличалась глубоким умом, заявил Пушков
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель всегда хотела доказать либералам, что является их соратницей, но она никогда не отличалась глубоким умом, считает член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков. В своём Telegram-канале сенатор напомнил о том, что Меркель "открыла двери к самому крупному миграционному кризису в истории Европы", отмечая, что Европа справится с неограниченной миграцией. Он также добавил, что её соратники в беседе с ним отмечали, что не понимают действий Меркель. "Предположить можно разное: от банального желания прославиться своим псевдогуманизмом, до конспирологической версии, согласно которой она работала на "замещение" коренного населения Европы приезжими и выполняла указание неких мрачных закулисных сил. Возможно и то, и другое. Однако иногда главное объяснение кроется в самой простой версии - в политической глупости", - написал сенатор. Кроме того, добавил Пушков, Меркель была "хитрой карьеристкой из бывшей ГДР и всегда хотела доказать либеральному клану, что она для него - своя в доску, но никогда не отличалась глубоким умом". "С последствиями ее глупости Германия и Европа не могут справиться до сих пор", - констатировал парламентарий.
Меркель никогда не отличалась глубоким умом, заявил Пушков

Пушков: Меркель открыла двери крупнейшему миграционному кризису в истории Европы

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель всегда хотела доказать либералам, что является их соратницей, но она никогда не отличалась глубоким умом, считает член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков.
В своём Telegram-канале сенатор напомнил о том, что Меркель "открыла двери к самому крупному миграционному кризису в истории Европы", отмечая, что Европа справится с неограниченной миграцией. Он также добавил, что её соратники в беседе с ним отмечали, что не понимают действий Меркель.
"Предположить можно разное: от банального желания прославиться своим псевдогуманизмом, до конспирологической версии, согласно которой она работала на "замещение" коренного населения Европы приезжими и выполняла указание неких мрачных закулисных сил. Возможно и то, и другое. Однако иногда главное объяснение кроется в самой простой версии - в политической глупости", - написал сенатор.
Кроме того, добавил Пушков, Меркель была "хитрой карьеристкой из бывшей ГДР и всегда хотела доказать либеральному клану, что она для него - своя в доску, но никогда не отличалась глубоким умом".
"С последствиями ее глупости Германия и Европа не могут справиться до сих пор", - констатировал парламентарий.
Бывший канцлер Германии Ангела Меркель - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
Меркель предупредила об угрозе разрушения Европы
22 мая, 23:33
 
В миреЕвропаГерманияАнгела МеркельАлексей ПушковСовет Федерации РФ
 
 
