Лукашенко призвал Запад поучиться у Си Цзиньпина

МИНСК, 31 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью китайскому информагентству Синьхуа заявил, что многим западным политикам стоит поучиться у председателя КНР Си Цзиньпина. "У него есть то, чему нужно поучиться многим политикам на Западе: ответственность перед своим народом, стратегическое мышление и железная воля", - сказал Лукашенко. Лукашенко подчеркнул, что Си Цзиньпин мыслит стратегически, смотрит на десятилетия вперед. "В современной совершенно непредсказуемой обстановке он смело берет на себя лидерство и предлагает не только Китаю, но и всему миру ясный и конкретный путь развития", - добавил он. По словам белорусского президента, "в противовес тем, кто пытается "привнести демократию" бомбами и санкциями, Китай показывает, что можно развиваться мирно и спокойно, с уважением к другим государствам". В целом Лукашенко заявил, что Белоруссия и Китай связаны высочайшей степенью взаимного доверия и уважения. "Для Беларуси председатель Си Цзиньпин является не только надежным партнером, но и искренним другом. Благодаря безусловной поддержке с его стороны белорусско-китайские отношения вышли на самый высокий в истории уровень всепогодного всестороннего стратегического партнерства", - отметил он. Лукашенко восхитился темпами и результатами развития Китая, подчеркнув, что он уже стал мировым лидером в производстве промышленных роботов, разработке беспилотных автомобилей и грузовиков, развитии искусственного интеллекта. Президент Белоруссии выразил уверенность в том, что текущий его визит в Китай на саммит ШОС предоставляет еще одну возможность для углубления стратегического партнерства и придает новый импульс белорусско-китайскому сотрудничеству в торгово-экономической сфере, активизации совместных проектов в сферах науки, технологий, промышленной кооперации. "Я абсолютно убежден: белорусско-китайское сотрудничество будет только укрепляться. Мы вместе воплощаем в жизнь масштабные проекты, поддерживаем друг друга на международной арене. Вот это и есть подлинная дипломатия XXI века", - сказал белорусский президент. По словам Лукашенко, Белоруссия и в дальнейшем готова плотно работать с китайской стороной по нескольким ключевым направлениям, в том числе наращивать взаимодействие в областях цифровой экономики, логистики, высоких технологий, искать пути для расширения торгово-экономической интеграции, совершенствовать механизмы сотрудничества для повышения эффективности реализации крупных проектов, уделять внимание инновациям и передовым технологиям.

