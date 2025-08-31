https://ria.ru/20250831/lukashenko-2038614473.html

Лукашенко призвал перенять у Китая некоторые аспекты политической модели

Лукашенко призвал перенять у Китая некоторые аспекты политической модели - РИА Новости, 31.08.2025

Лукашенко призвал перенять у Китая некоторые аспекты политической модели

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что есть аспекты в политическом устройстве государства, которые Минску стоит перенять у Китая, его слова... РИА Новости, 31.08.2025

2025-08-31T07:09:00+03:00

2025-08-31T07:09:00+03:00

2025-08-31T07:35:00+03:00

в мире

китай

белоруссия

минск

александр лукашенко

си цзиньпин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969308690_289:420:2155:1470_1920x0_80_0_0_25ad29c38ed165bb15898ba8fdabce8a.jpg

МИНСК, 31 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что есть аспекты в политическом устройстве государства, которые Минску стоит перенять у Китая, его слова приводит белорусское госагентство Белта. "Лично я уже пришел к тому, что и в политическом устройстве государства мы должны у вас что-то перенять. Когда-то Советский Союз и Китай очень дружно выстраивали ту модель, которую вы сейчас не потеряли, которая у вас действует при организации и руководстве Китайской Народной Республикой. Мы, к сожалению, многое утратили. И сегодня уже тот, кто над этим думает серьезно, понимает, что мы очень многое потеряли", - заявил белорусский президент в Тяньцзине на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином."Я вас поздравляю, что вы по-китайски мудро, аккуратно, без революций и потрясений ведете свою страну к той цели, которую вы определили", - добавил Лукашенко.Лукашенко высоко оценил результаты развития Китая. "Много хотелось сказать, обдумывая накануне эту встречу. Но когда бываешь где-то, видишь колоссальные изменения буквально за полгода-год, - забываешь о том, что хотел сказать. Вы просто молодцы - гигантское развитие Китайской Народной Республики! Организация, дисциплина, все по месту, никто зря нигде не ходит. Люди занимаются конкретным делом. Я в этом вижу большой успех вашего государства и большой успех вашего руководства, ваших коллег в Китае. Все остальные вопросы просто меркнут перед тем, что вы творите в Китайской Народной Республике", - подчеркнул Лукашенко.Он отметил, что в преддверии визита рассказал китайским журналистам, как еще во времена Цзян Цзэминя, который был председателем КНР с 1993 по 2003 год, приезжал в Китай и на повестке дня у Пекина стоял один вопрос – развития технологий. "Я помню, мы передавали определенные технологии КНР, а сейчас мы учимся у вас полностью по всем направлениям. От военно-промышленного комплекса до товаров народного потребления", - отметил президент."Поэтому вот такие хорошие впечатления уводят на второй план все, о чем ты думаешь глобальном. А вы делаете глобальное из простого. Я вас поздравляю", - добавил белорусский лидер.

https://ria.ru/20250604/lukashenko-2020782792.html

https://ria.ru/20250831/kitaj-2038615198.html

китай

белоруссия

минск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, китай, белоруссия, минск, александр лукашенко, си цзиньпин