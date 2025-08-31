Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко призвал перенять у Китая некоторые аспекты политической модели
07:09 31.08.2025 (обновлено: 07:35 31.08.2025)
Лукашенко призвал перенять у Китая некоторые аспекты политической модели
МИНСК, 31 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что есть аспекты в политическом устройстве государства, которые Минску стоит перенять у Китая, его слова приводит белорусское госагентство Белта. "Лично я уже пришел к тому, что и в политическом устройстве государства мы должны у вас что-то перенять. Когда-то Советский Союз и Китай очень дружно выстраивали ту модель, которую вы сейчас не потеряли, которая у вас действует при организации и руководстве Китайской Народной Республикой. Мы, к сожалению, многое утратили. И сегодня уже тот, кто над этим думает серьезно, понимает, что мы очень многое потеряли", - заявил белорусский президент в Тяньцзине на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином."Я вас поздравляю, что вы по-китайски мудро, аккуратно, без революций и потрясений ведете свою страну к той цели, которую вы определили", - добавил Лукашенко.Лукашенко высоко оценил результаты развития Китая. "Много хотелось сказать, обдумывая накануне эту встречу. Но когда бываешь где-то, видишь колоссальные изменения буквально за полгода-год, - забываешь о том, что хотел сказать. Вы просто молодцы - гигантское развитие Китайской Народной Республики! Организация, дисциплина, все по месту, никто зря нигде не ходит. Люди занимаются конкретным делом. Я в этом вижу большой успех вашего государства и большой успех вашего руководства, ваших коллег в Китае. Все остальные вопросы просто меркнут перед тем, что вы творите в Китайской Народной Республике", - подчеркнул Лукашенко.Он отметил, что в преддверии визита рассказал китайским журналистам, как еще во времена Цзян Цзэминя, который был председателем КНР с 1993 по 2003 год, приезжал в Китай и на повестке дня у Пекина стоял один вопрос – развития технологий. "Я помню, мы передавали определенные технологии КНР, а сейчас мы учимся у вас полностью по всем направлениям. От военно-промышленного комплекса до товаров народного потребления", - отметил президент."Поэтому вот такие хорошие впечатления уводят на второй план все, о чем ты думаешь глобальном. А вы делаете глобальное из простого. Я вас поздравляю", - добавил белорусский лидер.
Лукашенко призвал перенять у Китая некоторые аспекты политической модели

Лукашенко заявил, что есть аспекты в политическом устройстве Белоруссии

МИНСК, 31 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что есть аспекты в политическом устройстве государства, которые Минску стоит перенять у Китая, его слова приводит белорусское госагентство Белта.
"Лично я уже пришел к тому, что и в политическом устройстве государства мы должны у вас что-то перенять. Когда-то Советский Союз и Китай очень дружно выстраивали ту модель, которую вы сейчас не потеряли, которая у вас действует при организации и руководстве Китайской Народной Республикой. Мы, к сожалению, многое утратили. И сегодня уже тот, кто над этим думает серьезно, понимает, что мы очень многое потеряли", - заявил белорусский президент в Тяньцзине на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином.
"Я вас поздравляю, что вы по-китайски мудро, аккуратно, без революций и потрясений ведете свою страну к той цели, которую вы определили", - добавил Лукашенко.
Лукашенко высоко оценил результаты развития Китая. "Много хотелось сказать, обдумывая накануне эту встречу. Но когда бываешь где-то, видишь колоссальные изменения буквально за полгода-год, - забываешь о том, что хотел сказать. Вы просто молодцы - гигантское развитие Китайской Народной Республики! Организация, дисциплина, все по месту, никто зря нигде не ходит. Люди занимаются конкретным делом. Я в этом вижу большой успех вашего государства и большой успех вашего руководства, ваших коллег в Китае. Все остальные вопросы просто меркнут перед тем, что вы творите в Китайской Народной Республике", - подчеркнул Лукашенко.
Он отметил, что в преддверии визита рассказал китайским журналистам, как еще во времена Цзян Цзэминя, который был председателем КНР с 1993 по 2003 год, приезжал в Китай и на повестке дня у Пекина стоял один вопрос – развития технологий. "Я помню, мы передавали определенные технологии КНР, а сейчас мы учимся у вас полностью по всем направлениям. От военно-промышленного комплекса до товаров народного потребления", - отметил президент.
"Поэтому вот такие хорошие впечатления уводят на второй план все, о чем ты думаешь глобальном. А вы делаете глобальное из простого. Я вас поздравляю", - добавил белорусский лидер.
