https://ria.ru/20250831/lolita-2038716677.html

Организатору концерта Лолиты подожгли дверь

Организатору концерта Лолиты подожгли дверь - РИА Новости, 31.08.2025

Организатору концерта Лолиты подожгли дверь

Певица Лолита сообщила, что организатору ее концерта в Санкт-Петербурге Игорю Грановскому подожгли дверь после разбирательств с перепродажей лжебилетов. РИА Новости, 31.08.2025

2025-08-31T23:10:00+03:00

2025-08-31T23:10:00+03:00

2025-08-31T23:10:00+03:00

шоубиз

санкт-петербург

россия

лолита милявская

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0c/1801931790_0:0:3193:1796_1920x0_80_0_0_d5d217a46f29c7f7eb6e8dc2d0e0fba9.jpg

МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Певица Лолита сообщила, что организатору ее концерта в Санкт-Петербурге Игорю Грановскому подожгли дверь после разбирательств с перепродажей лжебилетов. "У нас в Питере вчера ночью ушли последние четыре билета. Мы уже приготовили афишу о солдауте в ноябре. Вдруг на левых сайтах всплыли билеты. Вы знали, что эти билеты брать нельзя, потому что они вообще завышены в два-три раза номинала… Мы пытались разобраться с билетами. Игорю Грановскому - человеку, который мой друг, товарищ, соорганизатор моих концертов, даже подожгли дверь в Питере. Девяностые, конечно, возвращаются, но не до такой степени, ребят. Есть проблемы, есть претензии - предъявляйте их мне", - сказала она на видео, опубликованном в ее Telegram-канале. Лолита призвала своих поклонников покупать билеты на ее концерты только на официальных площадках, которые указаны в афише. "Лучше на следующий концерт взять билет и не выбрасывать деньги перекупщикам. А ведь бывают еще и фальшивые билеты… И вы будете без денег, и без концерта", - подчеркнула певица.

https://ria.ru/20250216/lolita-1999676129.html

санкт-петербург

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

санкт-петербург, россия, лолита милявская