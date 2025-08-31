Рейтинг@Mail.ru
23:10 31.08.2025
Организатору концерта Лолиты подожгли дверь
Организатору концерта Лолиты подожгли дверь
Певица Лолита сообщила, что организатору ее концерта в Санкт-Петербурге Игорю Грановскому подожгли дверь после разбирательств с перепродажей лжебилетов. РИА Новости, 31.08.2025
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Певица Лолита сообщила, что организатору ее концерта в Санкт-Петербурге Игорю Грановскому подожгли дверь после разбирательств с перепродажей лжебилетов. "У нас в Питере вчера ночью ушли последние четыре билета. Мы уже приготовили афишу о солдауте в ноябре. Вдруг на левых сайтах всплыли билеты. Вы знали, что эти билеты брать нельзя, потому что они вообще завышены в два-три раза номинала… Мы пытались разобраться с билетами. Игорю Грановскому - человеку, который мой друг, товарищ, соорганизатор моих концертов, даже подожгли дверь в Питере. Девяностые, конечно, возвращаются, но не до такой степени, ребят. Есть проблемы, есть претензии - предъявляйте их мне", - сказала она на видео, опубликованном в ее Telegram-канале. Лолита призвала своих поклонников покупать билеты на ее концерты только на официальных площадках, которые указаны в афише. "Лучше на следующий концерт взять билет и не выбрасывать деньги перекупщикам. А ведь бывают еще и фальшивые билеты… И вы будете без денег, и без концерта", - подчеркнула певица.
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Певица Лолита сообщила, что организатору ее концерта в Санкт-Петербурге Игорю Грановскому подожгли дверь после разбирательств с перепродажей лжебилетов.
"У нас в Питере вчера ночью ушли последние четыре билета. Мы уже приготовили афишу о солдауте в ноябре. Вдруг на левых сайтах всплыли билеты. Вы знали, что эти билеты брать нельзя, потому что они вообще завышены в два-три раза номинала… Мы пытались разобраться с билетами. Игорю Грановскому - человеку, который мой друг, товарищ, соорганизатор моих концертов, даже подожгли дверь в Питере. Девяностые, конечно, возвращаются, но не до такой степени, ребят. Есть проблемы, есть претензии - предъявляйте их мне", - сказала она на видео, опубликованном в ее Telegram-канале.
Лолита призвала своих поклонников покупать билеты на ее концерты только на официальных площадках, которые указаны в афише.
"Лучше на следующий концерт взять билет и не выбрасывать деньги перекупщикам. А ведь бывают еще и фальшивые билеты… И вы будете без денег, и без концерта", - подчеркнула певица.
В Ульяновске отменили концерт Лолиты
16 февраля, 14:35
 
Шоубиз
 
 
