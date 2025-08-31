https://ria.ru/20250831/kitay-2038632279.html
Си Цзиньпин на встрече с Моди призвал укреплять сотрудничество КНР и Индии
Си Цзиньпин на встрече с Моди призвал укреплять сотрудничество КНР и Индии - РИА Новости, 31.08.2025
Си Цзиньпин на встрече с Моди призвал укреплять сотрудничество КНР и Индии
Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди призвал Нью-Дели расширять взаимодействие с Пекином. РИА Новости, 31.08.2025
2025-08-31T10:46:00+03:00
2025-08-31T10:46:00+03:00
2025-08-31T11:42:00+03:00
в мире
китай
индия
тяньцзинь
си цзиньпин
нарендра моди
саммит шос в китае в 2025 году
шос
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/08/2015803857_0:0:2936:1652_1920x0_80_0_0_f7c2a69ed40f5492cf281422308086d6.jpg
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 31 авг — РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди призвал Нью-Дели расширять взаимодействие с Пекином."Необходимо укреплять многостороннее сотрудничество и защищать общие интересы", — цитирует его Центральное телевидение Китая.Си отметил, что Пекин и Нью-Дели должны;Моди находится в Китае для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества, который проходит в Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября. ШОС — международное объединение, основанное в 2001 году. В него входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан, Узбекистан и Белоруссия. Страны-наблюдатели: Афганистан и Монголия; страны-партнеры: Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка.
https://ria.ru/20250819/kitay-2036211443.html
https://ria.ru/20250830/kitay-2038416793.html
китай
индия
тяньцзинь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/08/2015803857_103:0:2834:2048_1920x0_80_0_0_7a5e4b989fa132e56051c43b44ea96a9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, индия, тяньцзинь, си цзиньпин, нарендра моди, саммит шос в китае в 2025 году, шос
В мире, Китай, Индия, Тяньцзинь, Си Цзиньпин, Нарендра Моди, Саммит ШОС в Китае в 2025 году, ШОС
Си Цзиньпин на встрече с Моди призвал укреплять сотрудничество КНР и Индии
Си Цзиньпин призвал Моди защищать общие интересы Китая и Индии
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 31 авг — РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди призвал Нью-Дели расширять взаимодействие с Пекином.
"Необходимо укреплять многостороннее сотрудничество и защищать общие интересы", — цитирует его Центральное телевидение Китая.
Си отметил, что Пекин и Нью-Дели должны;
- демонстрировать историческую ответственность и придерживаться многосторонности;
- развивать координацию по основным вопросам;
- защищать справедливость и беспристрастность;
- продвигать многополярный мир и демократизацию международных отношений.
Моди
находится в Китае для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества, который проходит в Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября.
ШОС — международное объединение, основанное в 2001 году. В него входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан, Узбекистан и Белоруссия. Страны-наблюдатели: Афганистан и Монголия; страны-партнеры: Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка.