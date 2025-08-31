Рейтинг@Mail.ru
Си Цзиньпин на встрече с Моди призвал укреплять сотрудничество КНР и Индии
10:46 31.08.2025 (обновлено: 11:42 31.08.2025)
Си Цзиньпин на встрече с Моди призвал укреплять сотрудничество КНР и Индии
Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди призвал Нью-Дели расширять взаимодействие с Пекином. РИА Новости, 31.08.2025
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 31 авг — РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди призвал Нью-Дели расширять взаимодействие с Пекином."Необходимо укреплять многостороннее сотрудничество и защищать общие интересы", — цитирует его Центральное телевидение Китая.Си отметил, что Пекин и Нью-Дели должны;Моди находится в Китае для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества, который проходит в Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября. ШОС — международное объединение, основанное в 2001 году. В него входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан, Узбекистан и Белоруссия. Страны-наблюдатели: Афганистан и Монголия; страны-партнеры: Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка.
в мире, китай, индия, тяньцзинь, си цзиньпин, нарендра моди, саммит шос в китае в 2025 году, шос
В мире, Китай, Индия, Тяньцзинь, Си Цзиньпин, Нарендра Моди, Саммит ШОС в Китае в 2025 году, ШОС
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 31 авг — РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди призвал Нью-Дели расширять взаимодействие с Пекином.
"Необходимо укреплять многостороннее сотрудничество и защищать общие интересы", — цитирует его Центральное телевидение Китая.
Си отметил, что Пекин и Нью-Дели должны;
  • демонстрировать историческую ответственность и придерживаться многосторонности;
  • развивать координацию по основным вопросам;
  • защищать справедливость и беспристрастность;
  • продвигать многополярный мир и демократизацию международных отношений.
Моди находится в Китае для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества, который проходит в Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября.
ШОС — международное объединение, основанное в 2001 году. В него входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан, Узбекистан и Белоруссия. Страны-наблюдатели: Афганистан и Монголия; страны-партнеры: Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка.
