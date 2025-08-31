https://ria.ru/20250831/kitay-2038632279.html

Си Цзиньпин на встрече с Моди призвал укреплять сотрудничество КНР и Индии

в мире

китай

индия

тяньцзинь

си цзиньпин

нарендра моди

саммит шос в китае в 2025 году

шос

ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 31 авг — РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди призвал Нью-Дели расширять взаимодействие с Пекином."Необходимо укреплять многостороннее сотрудничество и защищать общие интересы", — цитирует его Центральное телевидение Китая.Си отметил, что Пекин и Нью-Дели должны;Моди находится в Китае для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества, который проходит в Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября. ШОС — международное объединение, основанное в 2001 году. В него входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан, Узбекистан и Белоруссия. Страны-наблюдатели: Афганистан и Монголия; страны-партнеры: Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка.

