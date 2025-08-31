Китай и Азербайджан должны поддерживать друг друга, заявил Си Цзиньпин
Си Цзиньпин: Пекин и Баку должны поддерживать стратегическое взаимодействие
ПЕКИН, 31 авг - РИА Новости. Пекин и Баку должны сохранять стратегическое взаимодействие, решительно поддерживать друг друга, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Встреча Си Цзиньпина и Алиева состоялась в воскресенье в китайском городе Тяньцзине.
"Обе стороны должны поддерживать стратегическое взаимодействие, решительно поддерживать друг друга", - приводит слова китайского лидера Центральное телевидение Китая.
Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай и Азербайджан являются добрыми друзьями и партнёрами.
"Китай готов вместе с Азербайджаном поддерживать тенденцию бурного развития двустороннего сотрудничества, совместно создавать новое взаимовыгодное будущее для обеих стран", - добавил китайский лидер.
Глава КНР также отметил необходимость расширять двустороннее сотрудничество в таких областях, как инфраструктура, сельское хозяйство и энергетика, а также создавать точки роста для сотрудничества в таких новых секторах, как цифровая экономика, зеленое развитие и искусственный интеллект.
Телеканал отмечает, что в по итогам встречи стороны подписали ряд двусторонних документов о сотрудничестве, охватывающих такие области, как искусственный интеллект, технологические инновации, финансы и СМИ.
Крупнейший за всю историю объединения саммит ШОС проходит в китайском городе Тяньцзине 31 августа - 1 сентября.