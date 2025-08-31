Рейтинг@Mail.ru
Китай и Азербайджан должны поддерживать друг друга, заявил Си Цзиньпин - РИА Новости, 31.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:33 31.08.2025 (обновлено: 08:14 31.08.2025)
https://ria.ru/20250831/kitay-2038615804.html
Китай и Азербайджан должны поддерживать друг друга, заявил Си Цзиньпин
Китай и Азербайджан должны поддерживать друг друга, заявил Си Цзиньпин - РИА Новости, 31.08.2025
Китай и Азербайджан должны поддерживать друг друга, заявил Си Цзиньпин
Пекин и Баку должны сохранять стратегическое взаимодействие, решительно поддерживать друг друга, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с... РИА Новости, 31.08.2025
2025-08-31T07:33:00+03:00
2025-08-31T08:14:00+03:00
в мире
китай
азербайджан
пекин
си цзиньпин
ильхам алиев
шос
саммит шос в китае в 2025 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/08/2015803857_0:0:2936:1652_1920x0_80_0_0_f7c2a69ed40f5492cf281422308086d6.jpg
ПЕКИН, 31 авг - РИА Новости. Пекин и Баку должны сохранять стратегическое взаимодействие, решительно поддерживать друг друга, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Встреча Си Цзиньпина и Алиева состоялась в воскресенье в китайском городе Тяньцзине. "Обе стороны должны поддерживать стратегическое взаимодействие, решительно поддерживать друг друга", - приводит слова китайского лидера Центральное телевидение Китая. Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай и Азербайджан являются добрыми друзьями и партнёрами. "Китай готов вместе с Азербайджаном поддерживать тенденцию бурного развития двустороннего сотрудничества, совместно создавать новое взаимовыгодное будущее для обеих стран", - добавил китайский лидер. Глава КНР также отметил необходимость расширять двустороннее сотрудничество в таких областях, как инфраструктура, сельское хозяйство и энергетика, а также создавать точки роста для сотрудничества в таких новых секторах, как цифровая экономика, зеленое развитие и искусственный интеллект. Телеканал отмечает, что в по итогам встречи стороны подписали ряд двусторонних документов о сотрудничестве, охватывающих такие области, как искусственный интеллект, технологические инновации, финансы и СМИ. Крупнейший за всю историю объединения саммит ШОС проходит в китайском городе Тяньцзине 31 августа - 1 сентября.
https://ria.ru/20250831/shos-2038610659.html
https://ria.ru/20250826/ssha-2037703345.html
https://ria.ru/20250830/tramp-2038456981.html
китай
азербайджан
пекин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/08/2015803857_103:0:2834:2048_1920x0_80_0_0_7a5e4b989fa132e56051c43b44ea96a9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, азербайджан, пекин, си цзиньпин, ильхам алиев, шос, саммит шос в китае в 2025 году
В мире, Китай, Азербайджан, Пекин, Си Цзиньпин, Ильхам Алиев, ШОС, Саммит ШОС в Китае в 2025 году
Китай и Азербайджан должны поддерживать друг друга, заявил Си Цзиньпин

Си Цзиньпин: Пекин и Баку должны поддерживать стратегическое взаимодействие

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПредседатель КНР Си Цзиньпин
Председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 31.08.2025
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Председатель КНР Си Цзиньпин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПЕКИН, 31 авг - РИА Новости. Пекин и Баку должны сохранять стратегическое взаимодействие, решительно поддерживать друг друга, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Встреча Си Цзиньпина и Алиева состоялась в воскресенье в китайском городе Тяньцзине.
Флаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран-участниц ШОС - РИА Новости, 1920, 31.08.2025
ШОС вовлекает все больше участников, заявил эксперт
05:24
"Обе стороны должны поддерживать стратегическое взаимодействие, решительно поддерживать друг друга", - приводит слова китайского лидера Центральное телевидение Китая.
Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай и Азербайджан являются добрыми друзьями и партнёрами.
"Китай готов вместе с Азербайджаном поддерживать тенденцию бурного развития двустороннего сотрудничества, совместно создавать новое взаимовыгодное будущее для обеих стран", - добавил китайский лидер.
Глава КНР также отметил необходимость расширять двустороннее сотрудничество в таких областях, как инфраструктура, сельское хозяйство и энергетика, а также создавать точки роста для сотрудничества в таких новых секторах, как цифровая экономика, зеленое развитие и искусственный интеллект.
Государственный флаг Азербайджана на фоне здания Национального собрания Азербайджана в Баку - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
Джаббаров рассказал об инвестициях США в экономику Азербайджана
26 августа, 16:41
Телеканал отмечает, что в по итогам встречи стороны подписали ряд двусторонних документов о сотрудничестве, охватывающих такие области, как искусственный интеллект, технологические инновации, финансы и СМИ.
Крупнейший за всю историю объединения саммит ШОС проходит в китайском городе Тяньцзине 31 августа - 1 сентября.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
В Британии посоветовали Трампу отправить делегацию на саммит ШОС
Вчера, 07:02
 
В миреКитайАзербайджанПекинСи ЦзиньпинИльхам АлиевШОССаммит ШОС в Китае в 2025 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала