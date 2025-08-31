https://ria.ru/20250831/kitay-2038606270.html
Эксперт оценил перспективы сотрудничества России и Китая
Эксперт оценил перспективы сотрудничества России и Китая - РИА Новости, 31.08.2025
Эксперт оценил перспективы сотрудничества России и Китая
Россия и Китай могут дальше развивать сотрудничество в сферах строительства гидро-, солнечных, ветряных и атомных электростанций, заявил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 31.08.2025
2025-08-31T04:11:00+03:00
2025-08-31T04:11:00+03:00
2025-08-31T04:11:00+03:00
китай
россия
дальний восток
русгидро
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151691/70/1516917015_0:163:3061:1885_1920x0_80_0_0_93b129ab23d85f9901d24add8b99fc2d.jpg
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Россия и Китай могут дальше развивать сотрудничество в сферах строительства гидро-, солнечных, ветряных и атомных электростанций, заявил РИА Новости ведущий инвестиционный аналитик Go Invest Никита Бредихин. "Китай и Россия обладают богатым опытом взаимодействия по вопросам электроэнергетики по разным направлениям. "Русгидро" предпринимала попытки создания ГЭС на Дальнем Востоке совместно с китайскими партнерами China Three Gorges Corporation и Power China", - отметил эксперт. "В целом программы развития дальневосточных регионов в том числе предполагают развернутую электрификацию и создание новых электростанций, так что в перспективе вероятно создание партнерских отношений. Тем более, что у Китая уже есть опыт строительства мощных ГЭС, в том числе и рекордной мощности", - добавил он. Бредихин указал, что Китай является одним из лидеров по созданию солнечных электростанций и лидирует в производстве солнечных панелей с долей около 80%, а также обладает мощнейшими ветропарками. Сотрудничество стран в данной области, по его мнению, может значительно ускорить развертывание возобновляемых источников энергии в РФ, а также снизить его стоимость за счет локализации оборудования. В 2024 году компания "Эн+" вела переговоры с Китаем о строительстве завода по производству компонентов для ветроэнергетики, напомнил эксперт. Наиболее вероятная и развитая сфера партнерства с китайскими коллегами - это атомная энергетика. "Росатом" и китайские компании совместно участвуют в проектах в третьих странах (например, в Казахстане), а также тесно взаимодействуют по исследованиям в отдельных областях, заявил Бредихин. "Опыт последних лет показывает, что китайские компании заинтересованы в партнерстве с другими странами по организации инфраструктуры и участвуют в их создании не только технологически, но и финансово. Скорее всего, в более долгосрочной перспективе эта интеграция продолжится", - считает эксперт.
https://ria.ru/20250830/intervyu-2038498849.html
https://ria.ru/20250830/putin-2038440760.html
китай
россия
дальний восток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151691/70/1516917015_166:0:2897:2048_1920x0_80_0_0_2c8eb80f6f2ad82fe590e5b232793f47.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, россия, дальний восток, русгидро, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", в мире
Китай, Россия, Дальний Восток, РусГидро, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", В мире
Эксперт оценил перспективы сотрудничества России и Китая
Россия и Китай могут развивать сотрудничество в строительстве электростанций
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Россия и Китай могут дальше развивать сотрудничество в сферах строительства гидро-, солнечных, ветряных и атомных электростанций, заявил РИА Новости ведущий инвестиционный аналитик Go Invest Никита Бредихин.
"Китай и Россия
обладают богатым опытом взаимодействия по вопросам электроэнергетики по разным направлениям. "Русгидро
" предпринимала попытки создания ГЭС на Дальнем Востоке
совместно с китайскими партнерами China Three Gorges Corporation и Power China", - отметил эксперт.
"В целом программы развития дальневосточных регионов в том числе предполагают развернутую электрификацию и создание новых электростанций, так что в перспективе вероятно создание партнерских отношений. Тем более, что у Китая
уже есть опыт строительства мощных ГЭС, в том числе и рекордной мощности", - добавил он.
Бредихин указал, что Китай является одним из лидеров по созданию солнечных электростанций и лидирует в производстве солнечных панелей с долей около 80%, а также обладает мощнейшими ветропарками.
Сотрудничество стран в данной области, по его мнению, может значительно ускорить развертывание возобновляемых источников энергии в РФ, а также снизить его стоимость за счет локализации оборудования. В 2024 году компания "Эн+" вела переговоры с Китаем о строительстве завода по производству компонентов для ветроэнергетики, напомнил эксперт.
Наиболее вероятная и развитая сфера партнерства с китайскими коллегами - это атомная энергетика. "Росатом
" и китайские компании совместно участвуют в проектах в третьих странах (например, в Казахстане
), а также тесно взаимодействуют по исследованиям в отдельных областях, заявил Бредихин.
"Опыт последних лет показывает, что китайские компании заинтересованы в партнерстве с другими странами по организации инфраструктуры и участвуют в их создании не только технологически, но и финансово. Скорее всего, в более долгосрочной перспективе эта интеграция продолжится", - считает эксперт.