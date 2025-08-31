https://ria.ru/20250831/kitaj-2038636912.html
Си Цзиньпин призвал к расширению сотрудничества между Китаем и Киргизией
ПЕКИН, 31 авг - РИА Новости. Китай и Киргизия должны углублять деловое сотрудничество, расширять кооперацию в новых областях, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с президентом Киргизии Садыром Жапаровым. Встреча Си Цзиньпина и Жапарова состоялась в китайском Тяньцзине, где с 31 по 1 сентября проходит саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). "Китай и Киргизия должны твердо идти по пути инноваций, прокладывать путь и стремиться вперед, продвигать углубление делового сотрудничества", - приводит слова китайского лидера Центральное телевидение Китая. Си Цзиньпин подчеркнул, что обе стороны должны повышать уровень торговли и инвестиций, укреплять взаимосвязанность, активизировать технологический потенциал, расширять сотрудничество в таких новых областях, как чистая энергетика и искусственный интеллект. Кроме того, глава КНР призвал укреплять сотрудничество в области культуры, туризма, образования и здравоохранения между Китаем и Киргизией. Телеканал отмечает, что по итогам встречи стороны подписали двусторонние документы о сотрудничестве в области взаимосвязанности, людских ресурсов, гражданской авиации и регионального сотрудничества.
Встреча Си Цзиньпина
и Жапарова состоялась в китайском Тяньцзине, где с 31 по 1 сентября проходит саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС
).
"Китай и Киргизия
должны твердо идти по пути инноваций, прокладывать путь и стремиться вперед, продвигать углубление делового сотрудничества", - приводит слова китайского лидера Центральное телевидение Китая
.
Си Цзиньпин подчеркнул, что обе стороны должны повышать уровень торговли и инвестиций, укреплять взаимосвязанность, активизировать технологический потенциал, расширять сотрудничество в таких новых областях, как чистая энергетика и искусственный интеллект.
Кроме того, глава КНР призвал укреплять сотрудничество в области культуры, туризма, образования и здравоохранения между Китаем и Киргизией.
Телеканал отмечает, что по итогам встречи стороны подписали двусторонние документы о сотрудничестве в области взаимосвязанности, людских ресурсов, гражданской авиации и регионального сотрудничества.