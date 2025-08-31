https://ria.ru/20250831/kitaj-2038636912.html

Си Цзиньпин призвал к расширению сотрудничества между Китаем и Киргизией

Си Цзиньпин призвал к расширению сотрудничества между Китаем и Киргизией - РИА Новости, 31.08.2025

Си Цзиньпин призвал к расширению сотрудничества между Китаем и Киргизией

Китай и Киргизия должны углублять деловое сотрудничество, расширять кооперацию в новых областях, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с... РИА Новости, 31.08.2025

2025-08-31T11:27:00+03:00

2025-08-31T11:27:00+03:00

2025-08-31T11:27:00+03:00

в мире

китай

киргизия

си цзиньпин

садыр жапаров

шос

саммит шос в китае в 2025 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155537/80/1555378028_0:0:2940:1655_1920x0_80_0_0_62c321b61b834e01238810f73cd5eeaa.jpg

ПЕКИН, 31 авг - РИА Новости. Китай и Киргизия должны углублять деловое сотрудничество, расширять кооперацию в новых областях, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с президентом Киргизии Садыром Жапаровым. Встреча Си Цзиньпина и Жапарова состоялась в китайском Тяньцзине, где с 31 по 1 сентября проходит саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). "Китай и Киргизия должны твердо идти по пути инноваций, прокладывать путь и стремиться вперед, продвигать углубление делового сотрудничества", - приводит слова китайского лидера Центральное телевидение Китая. Си Цзиньпин подчеркнул, что обе стороны должны повышать уровень торговли и инвестиций, укреплять взаимосвязанность, активизировать технологический потенциал, расширять сотрудничество в таких новых областях, как чистая энергетика и искусственный интеллект. Кроме того, глава КНР призвал укреплять сотрудничество в области культуры, туризма, образования и здравоохранения между Китаем и Киргизией. Телеканал отмечает, что по итогам встречи стороны подписали двусторонние документы о сотрудничестве в области взаимосвязанности, людских ресурсов, гражданской авиации и регионального сотрудничества.

https://ria.ru/20250830/kitay-2038416793.html

https://ria.ru/20250817/zapad-2035806900.html

китай

киргизия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, китай, киргизия, си цзиньпин, садыр жапаров, шос, саммит шос в китае в 2025 году