Си Цзиньпин призвал к расширению сотрудничества между Китаем и Киргизией - РИА Новости, 31.08.2025
11:27 31.08.2025
Си Цзиньпин призвал к расширению сотрудничества между Китаем и Киргизией
Си Цзиньпин призвал к расширению сотрудничества между Китаем и Киргизией
2025-08-31T11:27:00+03:00
2025-08-31T11:27:00+03:00
в мире
китай
киргизия
си цзиньпин
садыр жапаров
шос
саммит шос в китае в 2025 году
ПЕКИН, 31 авг - РИА Новости. Китай и Киргизия должны углублять деловое сотрудничество, расширять кооперацию в новых областях, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с президентом Киргизии Садыром Жапаровым. Встреча Си Цзиньпина и Жапарова состоялась в китайском Тяньцзине, где с 31 по 1 сентября проходит саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). "Китай и Киргизия должны твердо идти по пути инноваций, прокладывать путь и стремиться вперед, продвигать углубление делового сотрудничества", - приводит слова китайского лидера Центральное телевидение Китая. Си Цзиньпин подчеркнул, что обе стороны должны повышать уровень торговли и инвестиций, укреплять взаимосвязанность, активизировать технологический потенциал, расширять сотрудничество в таких новых областях, как чистая энергетика и искусственный интеллект. Кроме того, глава КНР призвал укреплять сотрудничество в области культуры, туризма, образования и здравоохранения между Китаем и Киргизией. Телеканал отмечает, что по итогам встречи стороны подписали двусторонние документы о сотрудничестве в области взаимосвязанности, людских ресурсов, гражданской авиации и регионального сотрудничества.
китай
киргизия
в мире, китай, киргизия, си цзиньпин, садыр жапаров, шос, саммит шос в китае в 2025 году
В мире, Китай, Киргизия, Си Цзиньпин, Садыр Жапаров, ШОС, Саммит ШОС в Китае в 2025 году
Си Цзиньпин призвал к расширению сотрудничества между Китаем и Киргизией

Си Цзиньпин призвал Жапарова углублять сотрудничество между Китаем и Киргизией

ПЕКИН, 31 авг - РИА Новости. Китай и Киргизия должны углублять деловое сотрудничество, расширять кооперацию в новых областях, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с президентом Киргизии Садыром Жапаровым.
Встреча Си Цзиньпина и Жапарова состоялась в китайском Тяньцзине, где с 31 по 1 сентября проходит саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
"Китай и Киргизия должны твердо идти по пути инноваций, прокладывать путь и стремиться вперед, продвигать углубление делового сотрудничества", - приводит слова китайского лидера Центральное телевидение Китая.
Си Цзиньпин подчеркнул, что обе стороны должны повышать уровень торговли и инвестиций, укреплять взаимосвязанность, активизировать технологический потенциал, расширять сотрудничество в таких новых областях, как чистая энергетика и искусственный интеллект.
Кроме того, глава КНР призвал укреплять сотрудничество в области культуры, туризма, образования и здравоохранения между Китаем и Киргизией.
Телеканал отмечает, что по итогам встречи стороны подписали двусторонние документы о сотрудничестве в области взаимосвязанности, людских ресурсов, гражданской авиации и регионального сотрудничества.
В миреКитайКиргизияСи ЦзиньпинСадыр ЖапаровШОССаммит ШОС в Китае в 2025 году
 
 
