КНР и Армения заявили об установлении отношений стратегического партнерства
31.08.2025
КНР и Армения заявили об установлении отношений стратегического партнерства
Председатель КНР Си Цзиньпин и премьер Армении Никол Пашинян в воскресенье объявили об установлении отношений стратегического партнёрства между двумя странами
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 31 авг – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин и премьер Армении Никол Пашинян в воскресенье объявили об установлении отношений стратегического партнёрства между двумя странами, сообщает министерство иностранных дел КНР. Си Цзиньпин в воскресенье в городе Тяньцзинь принял Пашиняна, который прибыл в Китай для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества в Тяньцзине и торжественных мероприятиях по случаю 80-летия Победы в Второй мировой войне, которые пройдут в Пекине. "Лидеры двух стран объявили, что Китай и Армения установили отношения стратегического партнерства", - говорится в заявлении на сайте МИД КНР. Отмечается, что Китай и Армения также подписали ряд двусторонних документов о сотрудничестве в области надзора за рынком, средств массовой информации и других областях.
