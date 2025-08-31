Рейтинг@Mail.ru
КНР и Армения заявили об установлении отношений стратегического партнерства - РИА Новости, 31.08.2025
08:44 31.08.2025
КНР и Армения заявили об установлении отношений стратегического партнерства
в мире
китай
армения
тяньцзинь
си цзиньпин
никол пашинян
саммит шос в китае в 2025 году
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 31 авг – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин и премьер Армении Никол Пашинян в воскресенье объявили об установлении отношений стратегического партнёрства между двумя странами, сообщает министерство иностранных дел КНР. Си Цзиньпин в воскресенье в городе Тяньцзинь принял Пашиняна, который прибыл в Китай для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества в Тяньцзине и торжественных мероприятиях по случаю 80-летия Победы в Второй мировой войне, которые пройдут в Пекине. "Лидеры двух стран объявили, что Китай и Армения установили отношения стратегического партнерства", - говорится в заявлении на сайте МИД КНР. Отмечается, что Китай и Армения также подписали ряд двусторонних документов о сотрудничестве в области надзора за рынком, средств массовой информации и других областях.
В мире, Китай, Армения, Тяньцзинь, Си Цзиньпин, Никол Пашинян, Саммит ШОС в Китае в 2025 году
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 31 авг – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин и премьер Армении Никол Пашинян в воскресенье объявили об установлении отношений стратегического партнёрства между двумя странами, сообщает министерство иностранных дел КНР.
Си Цзиньпин в воскресенье в городе Тяньцзинь принял Пашиняна, который прибыл в Китай для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества в Тяньцзине и торжественных мероприятиях по случаю 80-летия Победы в Второй мировой войне, которые пройдут в Пекине.
"Лидеры двух стран объявили, что Китай и Армения установили отношения стратегического партнерства", - говорится в заявлении на сайте МИД КНР.
Отмечается, что Китай и Армения также подписали ряд двусторонних документов о сотрудничестве в области надзора за рынком, средств массовой информации и других областях.
