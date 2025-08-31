https://ria.ru/20250831/kitaj-2038622289.html

КНР и Армения заявили об установлении отношений стратегического партнерства

КНР и Армения заявили об установлении отношений стратегического партнерства - РИА Новости, 31.08.2025

КНР и Армения заявили об установлении отношений стратегического партнерства

Председатель КНР Си Цзиньпин и премьер Армении Никол Пашинян в воскресенье объявили об установлении отношений стратегического партнёрства между двумя странами,... РИА Новости, 31.08.2025

2025-08-31T08:44:00+03:00

2025-08-31T08:44:00+03:00

2025-08-31T08:44:00+03:00

в мире

китай

армения

тяньцзинь

си цзиньпин

никол пашинян

саммит шос в китае в 2025 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/92773/17/927731729_0:102:2000:1227_1920x0_80_0_0_e112cdb69e52bd9ce2f902caa8c89034.jpg

ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 31 авг – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин и премьер Армении Никол Пашинян в воскресенье объявили об установлении отношений стратегического партнёрства между двумя странами, сообщает министерство иностранных дел КНР. Си Цзиньпин в воскресенье в городе Тяньцзинь принял Пашиняна, который прибыл в Китай для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества в Тяньцзине и торжественных мероприятиях по случаю 80-летия Победы в Второй мировой войне, которые пройдут в Пекине. "Лидеры двух стран объявили, что Китай и Армения установили отношения стратегического партнерства", - говорится в заявлении на сайте МИД КНР. Отмечается, что Китай и Армения также подписали ряд двусторонних документов о сотрудничестве в области надзора за рынком, средств массовой информации и других областях.

https://ria.ru/20250830/kitay-2038416793.html

китай

армения

тяньцзинь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, китай, армения, тяньцзинь, си цзиньпин, никол пашинян, саммит шос в китае в 2025 году