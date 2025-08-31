https://ria.ru/20250831/indiya-2038620637.html
Премьер Индии заявил о готовности страны развивать отношения с Китаем
НЬЮ-ДЕЛИ, 31 авг – РИА Новости. Индия готова развивать отношения с Китаем, основанные на взаимном доверии, уважении и чуткости, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Крупнейший за всю историю объединения саммит ШОС проходит в китайском городе Тяньцзинь 31 августа -1 сентября, в нем принимают участие более 20 лидеров иностранных государств, а также представители международных организаций. "Мы полны решимости развивать наши отношения, основанные на взаимном доверии, уважении и чуткости", - в частности, заявил Моди в ходе встречи. Премьер Индии также напомнил, что в прошлом году на полях саммита БРИКС в Казани повел с лидером КНР "очень плодотворные переговоры, которые придали позитивное направление нашим отношениям". Отношения между Индией и Китаем резко ухудшились после ряда столкновений в пограничном регионе Ладакх в мае 2020 года, после чего стороны усилили военное присутствие в регионе. В феврале 2021 года большая часть перемещенных в регион войск была отведена, стороны продолжили переговоры. В начале сентября 2022 года страны провели новый этап отвода войск на границе, но не решили всех вопросов. В преддверии саммита БРИКС в 2024 году Индия и Китай достигли соглашения о порядке патрулирования вдоль линии фактического контроля в восточном Ладакхе. На полях прошедшего в 2024 году в России саммита БРИКС Моди и Си Цзиньпин провели первую за почти пять лет двустороннюю встречу, по итогам которой договорились принять шаги по налаживанию отношений двух стран, в частности по возобновлению прямого авиасообщения, приостановленного после пандемии COVID-19 и пограничных столкновений.
