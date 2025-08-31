https://ria.ru/20250831/es-2038712975.html

В ЕС рассказали о планах отправки военных на Украину

БРЮССЕЛЬ, 31 авг – РИА Новости. Страны Евросоюза работают над "довольно конкретными планами" отправки военнослужащих на Украину в рамках постконфликтных гарантий безопасности, заявила газете Financial Times глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. "Европейские столицы работают над "довольно точными планами" потенциального военного развертывания на Украине в рамках гарантий безопасности в постконфликтный период, которые будут полностью поддерживаться возможностями США", - цитируют журналисты фон дер Ляйен. По ее словам, у Евросоюза есть "четкая дорожная карта", и в Белом доме по ней было достигнуто соглашение. Журналисты предполагают, что в состав миссии "потенциально могут войти десятки тысяч военнослужащих стран Евросоюза, которым будет оказана помощь со стороны США, включая системы командования и контроля, а также средства разведки и наблюдения". Ранее президент США Дональд Трамп принял в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров европейских стран. Во время встречи Трамп заявил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Трамп также сказал, что во время его президентства американских войск на Украине не будет. Агентство Блумберг передавало, что гарантии безопасности США и Европы для Киева будут опираться на работу "коалиции желающих ", которая может включать многонациональные силы. В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств - членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий. Как подчеркнул ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной на переговорах в Стамбуле в 2022 году.

