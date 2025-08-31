ЕК изучит новые схемы финансирования ВСУ после завершения конфликта
Фон дер Ляйен: ЕС направит допсредства Украине после завершения конфликта
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 31 авг – РИА Новости. Страны Евросоюза должны будут направить дополнительные средства на финансирование ВСУ после завершения конфликта на Украине, при этом существующие схемы финансирования Киева останутся в силе, заявила газете Financial Times глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
В субботу глава дипломатии ЕС Кая Каллас по итогам неформального заседания министров иностранных дел стран объединения в Дании сообщила, что страны ЕС заявили о серьезном дефиците в финансировании Украины, попросили найти источники средств. Официальный представитель внешнеполитической службы союза Анитта Хиппер 26 августа заявила, что общая помощь ЕС Украине составила порядка 230 миллиардов евро с февраля 2022 года.
"Еврокомиссия изучит новые источники финансирования, чтобы обеспечить "устойчивое финансирование вооруженных сил Украины в качестве... гарантии безопасности"... После заключения любого мирного соглашения Киеву понадобится "довольно значительное количество солдат, им нужны хорошие зарплаты и, конечно, современное оборудование... в этом, безусловно, должен будет участвовать ЕС", - цитируют журналисты фон дер Ляйен.
При этом глава ЕК добавила, что существующие финансовые потоки Брюсселя на Украину, включая бюджетную поддержку, "должны сохраняться и в мирное время".
Президент США Дональд Трамп 18 августа принял в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров европейских стран. Во время встречи Трамп заявил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Трамп также сказал, что во время его президентства американских войск на Украине не будет. Агентство Блумберг передавало, что гарантии безопасности США и Европы для Киева будут опираться на работу "коалиции желающих ", которая может включать многонациональные силы.
В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств - членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран - участниц альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
Как подчеркнул ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной на переговорах в Стамбуле в 2022 году.
Зеленский признал, что у Украины нет денег на ВСУ
26 марта, 07:55