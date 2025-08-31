https://ria.ru/20250831/ek-2038715187.html

ЕК изучит новые схемы финансирования ВСУ после завершения конфликта

Страны Евросоюза должны будут направить дополнительные средства на финансирование ВСУ после завершения конфликта на Украине, при этом существующие схемы... РИА Новости, 31.08.2025

БРЮССЕЛЬ, 31 авг – РИА Новости. Страны Евросоюза должны будут направить дополнительные средства на финансирование ВСУ после завершения конфликта на Украине, при этом существующие схемы финансирования Киева останутся в силе, заявила газете Financial Times глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. В субботу глава дипломатии ЕС Кая Каллас по итогам неформального заседания министров иностранных дел стран объединения в Дании сообщила, что страны ЕС заявили о серьезном дефиците в финансировании Украины, попросили найти источники средств. Официальный представитель внешнеполитической службы союза Анитта Хиппер 26 августа заявила, что общая помощь ЕС Украине составила порядка 230 миллиардов евро с февраля 2022 года. "Еврокомиссия изучит новые источники финансирования, чтобы обеспечить "устойчивое финансирование вооруженных сил Украины в качестве... гарантии безопасности"... После заключения любого мирного соглашения Киеву понадобится "довольно значительное количество солдат, им нужны хорошие зарплаты и, конечно, современное оборудование... в этом, безусловно, должен будет участвовать ЕС", - цитируют журналисты фон дер Ляйен. При этом глава ЕК добавила, что существующие финансовые потоки Брюсселя на Украину, включая бюджетную поддержку, "должны сохраняться и в мирное время". Президент США Дональд Трамп 18 августа принял в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров европейских стран. Во время встречи Трамп заявил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Трамп также сказал, что во время его президентства американских войск на Украине не будет. Агентство Блумберг передавало, что гарантии безопасности США и Европы для Киева будут опираться на работу "коалиции желающих ", которая может включать многонациональные силы. В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств - членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран - участниц альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий. Как подчеркнул ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной на переговорах в Стамбуле в 2022 году.

