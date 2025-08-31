https://ria.ru/20250831/bolgariya-2038673538.html

В Болгарии проходит протест на фоне визита главы Еврокомиссии

В Болгарии проходит протест на фоне визита главы Еврокомиссии - РИА Новости, 31.08.2025

В Болгарии проходит протест на фоне визита главы Еврокомиссии

Протест сторонников болгарской партии "Возрождение" проходит в городе Сопот на фоне визита в Болгарию главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, передает... РИА Новости, 31.08.2025

МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Протест сторонников болгарской партии "Возрождение" проходит в городе Сопот на фоне визита в Болгарию главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, передает агентство БТА. Ранее в воскресенье лидер партии "Величие" Ивелин Михайлов заявлял, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Болгарии, куда она отправится в рамках визита в государства-члены Евросоюза, граничащие с Россией, столкнется с массовым протестом против строительства дополнительных заводов по производству боеприпасов. По данным БТА, протестующие собрались напротив оборонного Вазовского машиностроительного завода. "Сторонники "Возрождения"... устраивают протест перед "Вазовским машиностроительным заводом" в Сопоте... перед запланированным визитом премьер-министра (Болгарии - ред.) Росена Железнякова и главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен в воскресенье", - говорится в публикации на сайте агентства. На месте протеста у Вазовского машиностроительного завода присутствует полиция, уточняется в сообщении. Агентство добавляет со ссылкой на депутата партии "Возрождение" Ангела Георгиева, что протест призван показать главе ЕК, что ей не рады в стране. Депутат считает, что власти Болгарии превращают страну в "полигон для евроатлантических сил", которые были готовы использовать любые средства "для ведения скрытой войны против России", отмечается в публикации. "Протестующие также заявили, что они не хотят, чтобы Болгария была вовлечена в военный конфликт между Россией и Украиной, а также они выразили опасение того, что страну пытаются военизировать", - добавляет БТА. По данным Европейской комиссии, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибудет в Софию, чтобы встретиться с премьером Болгарии Росеном Желязковым во второй половине дня, а затем посетит государственный оборонный завод в Сопоте - крупнейший в стране завод по производству вооружений. Болгарское национальное радио (БНР) в понедельник сообщило, что немецкий оборонный концерн Rheinmetall построит в Болгарии как минимум два военных завода. Первый из них будет предназначен для производства артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров, вторым станет предприятие по производству пороха на территории Вазовского машиностроительного завода в Сопоте, которое, по данным болгарского экс-премьера и лидера правящей партии ГЕРБ Бойко Борисова, должно стать крупнейшим в Европе.

