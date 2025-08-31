https://ria.ru/20250831/bespilotniki-2038602862.html

Критически важные объекты сельского хозяйства защитят от БПЛА

Критически важные объекты сельского хозяйства защитят от БПЛА - РИА Новости, 31.08.2025

Критически важные объекты сельского хозяйства защитят от БПЛА

Потенциально опасные и критически важные объекты Минсельхоза РФ, Россельхознадзора и Росрыболовства должны быть оборудованы средствами противодействия... РИА Новости, 31.08.2025

2025-08-31T02:30:00+03:00

2025-08-31T02:30:00+03:00

2025-08-31T02:30:00+03:00

россия

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1f/1996633578_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_49c9bc1b21747fbfe67a86ba52139602.jpg

МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Потенциально опасные и критически важные объекты Минсельхоза РФ, Россельхознадзора и Росрыболовства должны быть оборудованы средствами противодействия беспилотным аппаратам, с документом, утверждающим соответствующие требования, ознакомилось РИА Новости. Согласно новым требованиям к антитеррористической защищенности объектов Минсельхоза РФ, Россельхознадзора и Росрыболовства, такие объекты разделяются на три категории, в зависимости от которых вводятся различные требования к обеспечению безопасности. К первой категории относятся объекты, деятельность которых связана с микроорганизмами первой и второй групп патогенности, объекты, отнесенные к потенциально опасным и критически важным, а также объекты, прогнозируемое количество пострадавших в результате совершения террористического акта на которых составляет более 500 человек. Ко второй группе отнесены объекты, в результате теракта на которых может пострадать от 50 до 500 человек, к третьей группе - менее 50 человек. Для объектов первой категории, отнесенных к потенциально опасным и критически важным объектам, среди прочего, предусмотрены мероприятия по противодействию беспилотным аппаратам. "Осуществляются следующие мероприятия: оборудование потенциально опасных участков и критических элементов объектов (территорий) инженерно-техническими средствами противодействия противоправному применению беспилотных аппаратов; выставление постов воздушного наблюдения и противодействия противоправному применению беспилотных аппаратов", - сообщается в документе. Кроме того, требуется разработать для таких объектов алгоритм действий работников при получении информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта с применением беспилотных аппаратов и проведение тренировок действий в соответствии с указанным алгоритмом. Перечни объектов, подлежащих антитеррористической защите, формируются ведомствами. Для проведения категорирования объекта создается специальная комиссия, срок ее работы не должен превышать 30 дней.

https://ria.ru/20250409/bespilotniki-2010269049.html

https://ria.ru/20250717/rossija-2029678317.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство), безопасность