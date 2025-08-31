Критически важные объекты сельского хозяйства защитят от БПЛА

Рейтинг@Mail.ru
02:30 31.08.2025
россия
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)
безопасность
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Потенциально опасные и критически важные объекты Минсельхоза РФ, Россельхознадзора и Росрыболовства должны быть оборудованы средствами противодействия беспилотным аппаратам, с документом, утверждающим соответствующие требования, ознакомилось РИА Новости. Согласно новым требованиям к антитеррористической защищенности объектов Минсельхоза РФ, Россельхознадзора и Росрыболовства, такие объекты разделяются на три категории, в зависимости от которых вводятся различные требования к обеспечению безопасности. К первой категории относятся объекты, деятельность которых связана с микроорганизмами первой и второй групп патогенности, объекты, отнесенные к потенциально опасным и критически важным, а также объекты, прогнозируемое количество пострадавших в результате совершения террористического акта на которых составляет более 500 человек. Ко второй группе отнесены объекты, в результате теракта на которых может пострадать от 50 до 500 человек, к третьей группе - менее 50 человек. Для объектов первой категории, отнесенных к потенциально опасным и критически важным объектам, среди прочего, предусмотрены мероприятия по противодействию беспилотным аппаратам. "Осуществляются следующие мероприятия: оборудование потенциально опасных участков и критических элементов объектов (территорий) инженерно-техническими средствами противодействия противоправному применению беспилотных аппаратов; выставление постов воздушного наблюдения и противодействия противоправному применению беспилотных аппаратов", - сообщается в документе. Кроме того, требуется разработать для таких объектов алгоритм действий работников при получении информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта с применением беспилотных аппаратов и проведение тренировок действий в соответствии с указанным алгоритмом. Перечни объектов, подлежащих антитеррористической защите, формируются ведомствами. Для проведения категорирования объекта создается специальная комиссия, срок ее работы не должен превышать 30 дней.
россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство), безопасность
Россия, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор), Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство), Безопасность
Сбор листового салата в агрокомплексе в поселке Емельяновский Новосибирской области. Архивное фото
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Потенциально опасные и критически важные объекты Минсельхоза РФ, Россельхознадзора и Росрыболовства должны быть оборудованы средствами противодействия беспилотным аппаратам, с документом, утверждающим соответствующие требования, ознакомилось РИА Новости.
Согласно новым требованиям к антитеррористической защищенности объектов Минсельхоза РФ, Россельхознадзора и Росрыболовства, такие объекты разделяются на три категории, в зависимости от которых вводятся различные требования к обеспечению безопасности.
К первой категории относятся объекты, деятельность которых связана с микроорганизмами первой и второй групп патогенности, объекты, отнесенные к потенциально опасным и критически важным, а также объекты, прогнозируемое количество пострадавших в результате совершения террористического акта на которых составляет более 500 человек. Ко второй группе отнесены объекты, в результате теракта на которых может пострадать от 50 до 500 человек, к третьей группе - менее 50 человек.
Для объектов первой категории, отнесенных к потенциально опасным и критически важным объектам, среди прочего, предусмотрены мероприятия по противодействию беспилотным аппаратам.
"Осуществляются следующие мероприятия: оборудование потенциально опасных участков и критических элементов объектов (территорий) инженерно-техническими средствами противодействия противоправному применению беспилотных аппаратов; выставление постов воздушного наблюдения и противодействия противоправному применению беспилотных аппаратов", - сообщается в документе.
Кроме того, требуется разработать для таких объектов алгоритм действий работников при получении информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта с применением беспилотных аппаратов и проведение тренировок действий в соответствии с указанным алгоритмом.
Перечни объектов, подлежащих антитеррористической защите, формируются ведомствами. Для проведения категорирования объекта создается специальная комиссия, срок ее работы не должен превышать 30 дней.
РоссияМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство)Безопасность
 
 
