31.08.2025

Алиев заявил о нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией
11:00 31.08.2025
Алиев заявил о нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией
Между Азербайджаном и Арменией уже установился мир, заявил глава азербайджанского государства Ильхам Алиев. РИА Новости, 31.08.2025
БАКУ, 31 окт - РИА Новости. Между Азербайджаном и Арменией уже установился мир, заявил глава азербайджанского государства Ильхам Алиев. "Переговоры по нормализации отношений и мирной повестке между Азербайджаном и Арменией ведутся на двусторонней основе. Между двумя странами уже установился мир", - сказал Алиев во время встречи с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином в китайском городе Тяньцзинь.
Алиев заявил о нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев
Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Архивное фото
БАКУ, 31 окт - РИА Новости. Между Азербайджаном и Арменией уже установился мир, заявил глава азербайджанского государства Ильхам Алиев.
"Переговоры по нормализации отношений и мирной повестке между Азербайджаном и Арменией ведутся на двусторонней основе. Между двумя странами уже установился мир", - сказал Алиев во время встречи с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином в китайском городе Тяньцзинь.
Алиев рассказал, что произойдет в случае отступления Армении от соглашений

27 августа, 13:59
27 августа, 13:59
 
