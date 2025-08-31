https://ria.ru/20250831/aliev-2038634291.html
Алиев заявил о нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией
Алиев заявил о нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией
в мире
азербайджан
армения
тяньцзинь
ильхам алиев
си цзиньпин
БАКУ, 31 окт - РИА Новости. Между Азербайджаном и Арменией уже установился мир, заявил глава азербайджанского государства Ильхам Алиев. "Переговоры по нормализации отношений и мирной повестке между Азербайджаном и Арменией ведутся на двусторонней основе. Между двумя странами уже установился мир", - сказал Алиев во время встречи с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином в китайском городе Тяньцзинь.
в мире, азербайджан, армения, тяньцзинь, ильхам алиев, си цзиньпин
