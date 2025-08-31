Рейтинг@Mail.ru
В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:59 31.08.2025 (обновлено: 00:00 01.09.2025)
В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения
В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения - РИА Новости, 01.09.2025
В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Волгограда, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. РИА Новости, 01.09.2025
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Волгограда, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале."Аэропорт Волгограда. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он.Кореняко отметил, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
волгоград
В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения

В аэропорту Волгограда ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов

МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Волгограда, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.
"Аэропорт Волгограда. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он.
Кореняко отметил, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
