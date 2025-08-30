https://ria.ru/20250830/zemletryasenie-2038456870.html
У побережья Японии произошло землетрясение магнитудой 5,6
Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у восточного побережья японского острова Хонсю, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН. РИА Новости, 30.08.2025
НОВОСИБИРСК, 30 авг - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у восточного побережья японского острова Хонсю, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН. По данным оперативной обработки филиала, землетрясение было зарегистрировано в 19.29 мск пятницы 29 августа, по местному времени - в 01.29 субботы 30 августа. Эпицентр находился на восточном побережье острова Хонсю в 31 километре на юго-восток от города Кесеннума. По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "очень сильное".
