У побережья Японии произошло землетрясение магнитудой 5,6

У побережья Японии произошло землетрясение магнитудой 5,6 - РИА Новости, 30.08.2025

У побережья Японии произошло землетрясение магнитудой 5,6

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у восточного побережья японского острова Хонсю, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

НОВОСИБИРСК, 30 авг - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у восточного побережья японского острова Хонсю, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН. По данным оперативной обработки филиала, землетрясение было зарегистрировано в 19.29 мск пятницы 29 августа, по местному времени - в 01.29 субботы 30 августа. Эпицентр находился на восточном побережье острова Хонсю в 31 километре на юго-восток от города Кесеннума. По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "очень сильное".

